Cuma mesajları 2022 yeni resimler, bu mübarek günün gecesinden bu yana paylaşılıyor. Duaların kabul olmaya daha yakın olduğu gün, Cuma günüdür. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan bu özel günde vatandaşlar birbirlerine cuma mesajı atarak tebriklerini iletiyor. Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan paylaşmak için en güzel, En güzel cuma mesajları 2022, Yeni, resimli, anlamlı ve Ayetli cuma mesajların En güzel cuma mesajları 2022! Yeni, resimli, anlamlı ve Ayetli cuma mesajlarıı haberimizde bulabilirsiniz. En güzel ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz En güzel cuma mesajları 2022, yeni, resimli, anlamlı ve Ayetli cuma mesajları

EN GÜZEL, RESİMLİ VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2022 YENİ

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

"Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Amin" Hayırlı Cumalar

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun... Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

-Ya Rabbim.. Kaderimde muhtaç olma varsa.! O muhtaçlığım Sana olsun , Beni Senden başkasına muhtaç ettirme... Amin.. Hayırlı Nurlu Cuma'lar

"Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle" Cumanın Hayrı Feyzi Bereketi İman Edenlerin Üzerine Olsun.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

AYETLİ CUMA MESAJLARI

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd,13/28. Hayırlı Cumalar.

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır " (Enam 64) En kalbi muhabbetlerimle Hayırlı Cumalar

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır."(Ra'd 29) Hayırlı cumalar.

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân, 3/134) Hayırlı Cumalar

Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. (Duhâ suresi 5.ayet) Cuma günümüzün hayrı ve bereketi üzerimize olsun.