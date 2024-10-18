En güzel, en şık cuma mesajları! Yazılı cuma mesajı (kısa, anlamlı) ve cuma resimleri

En güzel, en şık cuma mesajları, yazılı, anlamlı cuma resimleriyle bu özel günün manevi değeri paylaşılıyor. Cuma gününün bereketini sevdikleriyle kutlamak isteyenlere özel en şık cuma mesajları, yazılı ve kısa mesajları bir araya getirdik. İşte sevdiklerinize bu özel günün anlamını hatırlatabileceğiniz, cuma resimleriyle süslenmiş en şık cuma mesajları, yazılı, kısa, anlamlı cuma mesajları

EN ŞIK CUMA MESAJLARI | YAZILI CUMA MESAJI (KISA, ANLAMLI) CUMA RESİMLERİ



Gönlünüzdeki duaların kabul olduğu, huzur dolu bir cuma günü dilerim. Hayırlı cumalar!

Rabbim, bu mübarek günün bereketiyle kalplerimizi sevgiyle doldursun. Cumanız mübarek olsun.

İçinizdeki sıkıntıların dağıldığı, gönlünüzdeki umutların çoğaldığı bir cuma dilerim. Hayırlı cumalar!

Mübarek cuma günü, hayırlara vesile olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir gün geçirmeniz dileğiyle.

Cuma, huzur kapılarını açar; Rabbim de o kapıdan girmenizi nasip etsin. Hayırlı cumalar.

Bu mübarek gün, tüm hayırlı dualarınıza vesile olsun. Gönlünüz hep aydınlık, ruhunuz hep huzurlu olsun. Hayırlı cumalar!

Duanız kabul, günahlarınız affedilmiş, dualarla geçen bir cuma olsun. Hayırlı cumalar!

Bu cuma, gönlümüzün en derin dualarını Rabbimize sunma vaktidir. Allah kabul etsin. Hayırlı cumalar!

İlahi rahmetin üzerinize yağdığı, sağlık ve huzurun gönlünüzden hiç eksik olmadığı bir cuma dilerim.

Dualarınızın kabul olduğu, gönlünüzdeki dileklerin gerçekleştiği bir cuma dilerim. Cumanız mübarek olsun!

Kalbinizden geçen her güzellik duanıza dönüşsün, dualarınız ise mutluluğa... Hayırlı cumalar!

Her sabahın ayrı bir bereketi vardır. Bu mübarek sabah, size huzur ve güzellikler getirsin. Cumanız mübarek olsun!

Gözlerinizden huzur, gönlünüzden sevgi, dilinizden dua eksik olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Bu cuma, hayatınıza sağlık, huzur ve bereket getirsin. Rabbim dualarınızı kabul eylesin.

Bu mübarek cuma günü, sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz hayırlı bir gün olsun. Rabbim dualarınızı kabul etsin.