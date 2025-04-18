En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajlar | Dualı, Ayetli, cuma mesajları: Mevlana sözleri

Cuma günü, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve dua günü olarak kabul edilir. Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan bu özel günde Cuma mesajları olarak Hz. Mevlana'nın sözleri sıkça paylaşılan gönderiler arasında yer alıyor. Sevdiklerinize Mevlana cuma sözleri ve manevi değeri yüksek dualı, Ayetli cuma mesajları göndererek aramızdaki bağları güçlendirebilirsiniz. İşte En güzel Mevlana sözleri, resimli cuma mesajları

Cuma mesajları, özellikle dostluk ve aile bağlarını pekiştirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Sevdiklerinize göndereceğiniz En güzel Mevlana cuma sözleri resimli mesajlar paylaşımlar ve Hz. Mevlana'nın cuma sözleri ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz.

EN GÜZEL MEVLANA CUMA SÖZLERİ RESİMLİ MESAJLAR

"Gönül, neyle doluysa dil onu söyler."

"Sabret! Çünkü sabır, imanın yarısıdır." Hz.Mevlana

"Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez." Hz.Mevlana

"Kendini küçük görme, sen koca bir âlemsin."

"Sevgide güneş gibi ol. Dostlukta akarsu gibi. Hataları örtmede gece gibi ol." Hz.Mevlana

"Üzülme, Allah'tan gelen her şey güzeldir."

"Dikenler arasında gül yetiştirmektir sabır."

"Ne olursan ol, yine gel."

"Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizinde ne varsa kıyına o vurur." Hataları örtmede gece gibi ol.

"Üzülme! Dert etme! Ne varsa sende var."

"Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir." Hataları örtmede gece gibi ol.

DUALI, AYETLİ, CUMA MESAJLARI

"Rabbim! Bu mübarek Cuma günü, gönlümüzü sıkıntılardan arındır, kalbimizi huzurla doldur. Dualarımızı kabul, günümüzü bereketli eyle. Hayırlı Cumalar."

"Ya Rabbi! Bu Cuma, affına en çok muhtaç olduğumuz gündeyiz. Günahlarımızı bağışla, sevdiklerimizi koru, kalbimize umut ver. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim! Bugün ettiğimiz dualar, yarınlarımızı aydınlatsın. Kalbimize iman, dilimize zikir, ömrümüze sağlık nasip eyle. Hayırlı Cumalar."

"Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Bu kutlu Cuma'da, kalbimizi darlıktan kurtar, yolumuza ışık ver. Her nefeste rahmetini üzerimizden eksik etme."

"Rabbim! Gönlümüze ferahlık, hanelerimize huzur, sevdiklerimize afiyet, yolumuza hayır ver. Bu Cuma hürmetine bizleri dualarına mazhar olanlardan eyle."

"Allah'ım! Bu mübarek Cuma'da, yorgun gönüllerimize sabır, umutsuz kalplere umut, her duaya bir kabul nasip eyle. Cumanız hayırlara vesile olsun."