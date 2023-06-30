En güzel ve en yeni resimli cuma mesajları! Ayetli, hadisli, dualı cuma mesajları

Ayetli, hadisli, dualı cuma mesajları bu günün en çok paylaşılan gönderileri arasında yer alıyor. Müslümanların bayram günü olan cuma gününde "Hayırlı cumalar" dileklerini dostlarına ve sevdiklerine sunmak isteyenler için En güzel ve en yeni cuma mesajlarını bir araya getirdik. Instagram, Facebook, Telegram ve Whatsapp'tan paylaşabileceğiniz resimli Ayetli, hadisli cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte cumanızı güzelleştirecek en güzel Ayetli ve Hadisli cuma mesajları ile Resimli ve yazılı çok güzel cuma mesajları...

EN GÜZEL VE EN YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI



Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar

Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah (c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

"Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun"

Dünyada bir olan sende bin olsun, kâinatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, âmin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

AYETLİ VE HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap..." (Tirmizî, "De'avât", 114; İbn Hıbbân, "Ed'ıye", No: 947; İbn Ebî Şeybe, "Dua", 42, No: 29381) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Cumamız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: Allah'm, Senden bana teslim olmuş bir kalb ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. (Tirmizi) Hayırlı Cumalar...

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.