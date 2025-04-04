En yeni, resimli cuma mesajları 2025 | Kısa, çiçekli, dualı, farklı cuma mesajları

Cuma mesajları ve resimli gönderiler, Whatsapp ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşılşıyor. Özellikle çiçekli, günaydınlı, dualı ve resimli cuma mesajları, bu özel günde sevdiklerine anlamlı dilekler göndermek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta paylaşılmaya uygun şekilde hazırlanan mesajlar, kısa ve etkili ifadelerle manevi duyguları güçlendiriyor. İşte hem kalplere dokunan hem de görsel açıdan estetik resimli cuma mesajları 2025

KISA, ÇİÇEKLİ, DUALI, FARKLI CUMA MESAJLARI

"Günaydın! Bugün Cuma... Dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Cumanız, papatyalar gibi saf, dualarınız gökyüzü gibi engin olsun. Hayırlı cumalar!"

"Yeni bir Cuma, yeni bir umut... Kalbiniz sevgiyle, haneniz bereketle dolsun. Cumanız mübarek olsun."

"Çiçekler açsın gönlünüzde, rahmet yağsın üzerinize... Bu mübarek gün tüm dileklerinize vesile olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanız huzurla dolsun, kalbiniz Rabb'e açılsın. Dualarınız kabul, gününüz bereketli olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Bir gülümseme, bir dua, bir selam yeter bazen... Cumanız gönlünüz kadar güzel geçsin!"

"Bugün Cuma... Gönlünüzden geçen her hayırlı dilek, bu mübarek günde kabul olsun inşallah."

"Çiçek gibi açan sabahlara, dua gibi yumuşacık kalplere... Hayırlı Cumalar, sevdiklerinizle bereketli olsun."

"Bu Cuma; yüreğinizden geçen her güzel şey, dualarınızla Rabb'in katına ulaşsın. Huzurlu Cumalar dilerim."

"Rabbim, bu mübarek günde yüzünüzden tebessümü, hanenizden huzuru eksik etmesin. Hayırlı Cumalar."

"Cuma sabahı, kalpleri arındırır... Dua eden diller, umutla dolsun. Sevdiklerinizle birlikte nice hayırlı cumalara."