İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2025 Cuma / 6 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0118
  • EURO
    41,8198
  • ALTIN
    3779.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dini Haberler
  • >
  • En yeni, resimli cuma mesajları 2025 | Kısa, çiçekli, dualı, farklı cuma mesajları
Dini Haberler

En yeni, resimli cuma mesajları 2025 | Kısa, çiçekli, dualı, farklı cuma mesajları

Cuma günlerinin bereketi ve maneviyatı, kalpleri ısıtmaya devam ediyor. Sevdiklerine güzel dileklerinin yanı sıra bu mübarek güne özel hazırlanan en yeni cuma mesajları, sabahın ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada ve mesajlaşma platformlarında yerini aldı. Siz de kısa, çiçekli, dualı, farklı cuma mesajlarla sevdiklerinize maneviyat dolu bir cuma günü dileyin. İşte en yeni, resimli cuma mesajları

4 Nisan 2025 Cuma 10:56 - Güncelleme:
En yeni, resimli cuma mesajları 2025 | Kısa, çiçekli, dualı, farklı cuma mesajları
ABONE OL

Cuma mesajları ve resimli gönderiler, Whatsapp ve sosyal medya platformları üzerinden paylaşılşıyor. Özellikle çiçekli, günaydınlı, dualı ve resimli cuma mesajları, bu özel günde sevdiklerine anlamlı dilekler göndermek isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta paylaşılmaya uygun şekilde hazırlanan mesajlar, kısa ve etkili ifadelerle manevi duyguları güçlendiriyor. İşte hem kalplere dokunan hem de görsel açıdan estetik resimli cuma mesajları 2025

KISA, ÇİÇEKLİ, DUALI, FARKLI CUMA MESAJLARI

"Günaydın! Bugün Cuma... Dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar."

"Cumanız, papatyalar gibi saf, dualarınız gökyüzü gibi engin olsun. Hayırlı cumalar!"

"Yeni bir Cuma, yeni bir umut... Kalbiniz sevgiyle, haneniz bereketle dolsun. Cumanız mübarek olsun."

"Çiçekler açsın gönlünüzde, rahmet yağsın üzerinize... Bu mübarek gün tüm dileklerinize vesile olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Cumanız huzurla dolsun, kalbiniz Rabb'e açılsın. Dualarınız kabul, gününüz bereketli olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Bir gülümseme, bir dua, bir selam yeter bazen... Cumanız gönlünüz kadar güzel geçsin!"

"Bugün Cuma... Gönlünüzden geçen her hayırlı dilek, bu mübarek günde kabul olsun inşallah."

"Çiçek gibi açan sabahlara, dua gibi yumuşacık kalplere... Hayırlı Cumalar, sevdiklerinizle bereketli olsun."

"Bu Cuma; yüreğinizden geçen her güzel şey, dualarınızla Rabb'in katına ulaşsın. Huzurlu Cumalar dilerim."

"Rabbim, bu mübarek günde yüzünüzden tebessümü, hanenizden huzuru eksik etmesin. Hayırlı Cumalar."

"Cuma sabahı, kalpleri arındırır... Dua eden diller, umutla dolsun. Sevdiklerinizle birlikte nice hayırlı cumalara."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.