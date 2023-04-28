Cuma mesajları, Müslümanlar için çok önemli olan bu günde sosyal medya platformları ve WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Allah C.C Cuma sûresinde şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırılınca Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." Bu güzel günde sevdiklerinize dualarınızı ve güzel dileklerinizi iletebileceğiniz Camili, Hadisli, Ayetli cuma mesajlarını haberimizde derledik. En yeni resimli cuma mesajları başlıklı içeriğimizden; En güzel, anlamlı Camili, dualı, Hadisli, Ayetli cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte yeni resimli cuma mesajları

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler tövbe edin kardeşler Allah affeder..Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (Ahzab – 41) Hayırlı Cumalar!

Bilerek Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun. Selam ve Dua ile.

Allah 'ım! Gönüllere düşen kırgınlıkları, acıları, sıkıntıları Rahmetinle iyilik ve güzelliklere dönüştür. Hayırlı Cumalar.

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun... Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Bugün rahmet, bugün bereket, bugün şefaat, bugün himmet bugün günlerin efendisi... Cumanız mübarek olsun...

Ne zaman gökyüzüne bir nefes, bir dua gönderdin de ardınca ona benzer iyilik görmedin? Hz.Mevlana

Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd,13/28. Hayırlı Cumalar.

Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.

Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar."

Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar...

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Ey Rabbim! Bizlere seni hatırlatan haller, seni anlatan diller, sevginle dolup taşan aydınlık kalpler nasip eyle. Cumamız mübarek olsun.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz.( Al-i İmran suresi: 139)

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen"sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam (a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar Dua ile.

Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah'tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. ( Buhari, De avat, 61) Hayırlı cumalar.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma... Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl... Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar ve Hayırlı bayramlar dilerim.