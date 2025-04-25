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Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evvabin namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır?

Evvabin namazı, Allah'a dönüş ve af dilemenin sembolü olarak kabul edilir. Evvâbîn kelimesi “dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden” anlamına gelir. Özellikle akşam namazından sonra kılınan bu nafile namazın zamanı, rekat sayısı ve faziletleriyle ilgili detayları sizler için derledik. Peki, Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evvabin namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır? İşte detaylar...

25 Nisan 2025 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evvabin namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır?
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Evvabin namazı, Allah'a yönelişi simgeleyen önemli nafile namazlardan biridir. Kur'ân-ı Kerîm'de beş yerde tekil (Sâd 38/17, 19, 30, 44; Kāf 50/32), bir yerde de çoğul (el-İsrâ 17/25) şekliyle geçen bu kelime ile eski peygamberlerin ve salih kulların her zaman Allah'a yöneldikleri, tövbe edip O'na döndükleri anlatılır. 'Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?' ve "Evvabin namazı ne zaman, hangi vakitte kılınır?" soruları ibadetlerine önem veren vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. İşte adım adım Evvabin namazının kılınışı...

EVVABİN NAMAZI NEDİR?

Evvabin namazı, kelime anlamı itibariyle "çokça tevbe edenler" anlamına gelen evvabin kelimesinden türemiştir. Bu namaz, Allah'a dönüşü ve bağışlanma dileğini simgeler. Özellikle günlük ibadetlerine nafile namazlarla derinlik katmak isteyen Müslümanlar için Evvabin namazı oldukça faziletli bir ibadettir.

EVVABİN NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Evvabin namazının vakti, akşam namazının farzı ile yatsı namazı arasındaki zaman dilimidir. Akşam namazını kıldıktan hemen sonra bu namaz eda edilebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, namazın mutlaka akşam namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra başlatılmasıdır.

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Evvabin namazı genellikle 6 rekat olarak kılınmakla birlikte, bazı rivayetlerde 4, 6 veya 8 rekata kadar çıkabileceği belirtilmiştir. En yaygın uygulama iki rekât şeklinde üç selamla toplam 6 rekât kılınmasıdır.

Kılınışı:

Her iki rekâtta bir selam verilir

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için Evvabin namazı kılmaya"

Her rekâtta Fatiha Suresi ve ardından bir sure okunur

Namaz bittikten sonra dua edilir, tesbihat yapılabilir

EVVABİN NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Evvabin namazının faziletine dair birçok hadisinde bu namazı teşvik etmiştir. En bilinen rivayetlerden biri şöyledir:

"Kim akşam namazından sonra altı rekât namaz kılarsa, Allah o kimseye on iki senelik ibadet sevabı yazar." (Tirmizî)

Bu nedenle Evvabin namazı, hem manevi huzur arayanlar hem de ibadetlerini artırmak isteyenler için büyük bir fırsattır.

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