Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucu ne zaman tutulur? Şaban ayının 13, 14, 15. günü (Eyyâm-ı biyd) ne zaman?

Şaban ayının 13. 14. ve 15. günlerinde tutulan Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) orucunun 2025 yılında hangi tarihlere denk geldiği belli oldu. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S), Eyyâm-ı biyd günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir. Peki, Eyyâm-ı biyd orucu ne zaman tutulur? Şaban ayının 13, 14, 15. günü (Eyyâm-ı biyd) ne zamana denk geliyor? İşte detaylar...

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şaban ayının 13. günü 2025 yılında 13 Şubat'a denk geliyor.

Şaban ayının 14. günü 14 Şubat'a denk geliyor.

Şaban ayının 15. günü ise 15 Şubat'a denk geliyor.

Aynı zamanda bu üç gün içerisinde 13 Şubat'ta Berat Kandili de idrak edilecek.

ŞABAN AYININ 13, 14, 15. GÜNÜ (EYYÂM-I BİYD) NE ZAMAN?

Eyyâm-ı biyd, hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir.

Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir.

Allah Resûlü, farz olan Ramazan orucundan başka nafile olarak Muharrem (Âşûrâ), Şâban ve Recep aylarında oruç tutmaya özen gösterirdi.

Ancak o, Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçla geçirmemiştir. Allah Resûlü'nün bir ayı "tamamıyla" oruçla geçirdiğine dair rivayetleri de ayın "çoğu" olarak anlamak daha isabetlidir. Peygamberimiz, ayrıca Şevval ayının altı gününde, kamerî ayların "Eyyâm-ı biyz" denilen on üç, on dört ve on beşinci günlerinde ve Zilhicce ayının dokuz gününde oruç tutardı. Ancak muhtemelen sıkıntıya ve hâlsizliğe sebep olabileceği için Zilhicce'nin dokuzuncu gününde Arafat'ta oruç tutmamıştı.