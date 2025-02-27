Fidye (Oruç kefareti) günlük ne kadar? 2025 Oruç tutamayan günlük ne kadar para verecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan ayı için fitre miktarını açıkladı. Bu kapsamda Ramazan ayında oruç tutamayanların ne kadar para vereceği merak ediliyor. Fidye, hastalık gibi durumlardan dolayı oruç ibadetinin yerine getirilememesi halinde oruç kefareti olarak ödenen dini-mali bir yükümlülüktür. Peki oruç tutamayan günlük ne kadar para verecek? 2025 oruç fidyesi günlük ne kadar?

FİDYE (ORUÇ KEFARETİ) GÜNLÜK NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 180 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır.

Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir.

Bununla birlikte, fidye ve fitre ödeyecek olan mükellef, bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını da verebilir."

FİDYE NASIL HESAPLANIR?

2025 senesi için Diyanet İşleri tarafından belirlenen Fidye miktarı Asgari 180 TL olarak açıklandı. Buna göre oruç tutulmayan her gün sayısı 180 ile çarpılarak ne kadar fidye miktarı belirlenir.

2025 Fidye miktarı hesaplama: 40 x (Oruç tutulamayan gün sayısı)

Oruç tutamayan bir Müslümanın 2025 için ödeyeceği günlük fidye miktarı 4180 liradır. Bu sene Ramazan ayı 29 gün sürecek. Kişi eğer hiç oruç tutamıyorsa 2025 yılı için aylık ödenecek fidye miktarı 180 TL x 29: 5220 TL'dir.

Ramazan ayında hastalık nedeniyle oruç tutamayanlar için 2025 Fidye miktarı hesaplaması sonucu 1 aylık oruç Fidyesi 5220 TL'dir.

ORUÇ FİDYESİ NEDİR?

Fidye kelime olarak bir kimsenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel anlamına gelmektedir. Dinen ise karşılığı ise bazı şartlar nedeniyle oruç tutamayanların vermesi gereken miktardır.

Din İşleri Yüksek Kurulu, fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2022 yılı Fidye miktarı, Ramazan ayının başlangıcından bayrama kadar olan sürede günlük 180 TL olarak hesaplanıp ihtiyaç sahibine verilir.

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye (oruç bedeli) vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

Oruç tutamayanların fidye vermesi gerektiği, ayetle sabittir:

"O size farz kılınan oruç, sayılı günlerdir. O günlerde sizden kim hasta, yahut seferde olur da oruç tutmazsa, tutamadığı günler sayısınca, sıhhat bulduğu veya yolcu olmadığı başka günlerde oruç tutar. Fazla ihtiyarlık veya ağır hastalık gibi sebeblerle oruç tutmaya gücü yetmeyenler üzerine, bir yoksul doyuracak kadar fidye vermek lâzımdır..." (Bakara, 2/184).

FİDYE NE ZAMAN VERİLİR?

Fidyeler, yalnız bir fakire verilebileceği gibi, birden fazla fakirlere de verilebilir. Ramazan içinde verilebileceği gibi, evvelinde veya sonunda da verilebilir.

ORUÇ FİDYESİ KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Oruç fidyesi, fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).