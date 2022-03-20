20 Mart 2022 Pazar 10:18 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 10:18

Fitre kaç günlük verilir? sorusunun yanıtı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı, 80.18 gr. altın veya bu değerde malı olan Müslümanlar kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtr sadakası vermekle yükümlüdürler. Peki Fitre günlük mü verilir, aylık mı? İşte detaylar...

FİTRE KAÇ GÜNLÜK VERİLİR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

Her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir.

Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir.

FİTRE GÜNLÜK MÜ VERİLİR, AYLIK MI?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir gün içerisindeki iki öğünde tüketeceği gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmektedir.

Fitre, günlük veya aylık olarak verilebilir. Durumu olan Müslümanlar, fitreyi ayık verebileceği gibi, günlük de verilebilir.

Fitre Ramazan ayı içinde verilmelidir. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir.

2022 FİTRE NE ZAMAN VERİLECEK?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Ramazan ayı girmeden bile verilebileceği görüşünde olanlar vardır. Bayram gününden sonraya bırakılması halinde de fitre yükümlülüğü devam eder ve ilk fırsatta ödenmesi gerekir.