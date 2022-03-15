Fitre kardeşe düşer mi? Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez?

15 Mart 2022 Salı 11:29 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 11:29

Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? konusu, Ramazan ayına kısa bir süre kala yeniden gündeme geldi. Bu sene fitre bedeli 40 lira olarak belirlendi. Fıtır sadakası için, öncelikle bakmakla yükümlü olunmayan akrabalara öncelik verilmesi gerekir. Buna göre Fitre kardeşe düşer mi? Öz kardeşe fitre verilir mi? İşte detaylar..

FİTRE KARDEŞE DÜŞER Mİ?

Fakir olmak şartı ile kardeşe, geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa, üvey babaya, üvey anneye fitre verilir.

Hala, dayı, amca, teyze gibi kan bağı olan akrabalara fitre vermek daha çok sevaptır.

Kişi, fakir olan kardeşlerine zekât verebilir. Fitre de zekât gibidir; zekâtın verildiği yerlere verilir.

Hatta kardeş zekât alabilecek durumda ise, herkesten önce ona verilmesi gerekir. Çünkü zekât vermeye en yakından başlamalıdır.

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ, KİMLERE VERİLEBİLİR?

Fitre (Fıtır sadakası) kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir.

Kişinin Zekât veya fitre veremeyeceği yakınları, üstü ve altıdır. Yani anası-Babası ve onlardan yukarısı ile çocukları ve onların devamıdır. Yani Dedeye, anneye, babaya, büyük anneye, toruna, hanıma, evlada fitre verilmez.

Ayrıca koca karısına zekât veremeyeceği gibi, sâhih görüşe göre, karı da kocasına zekât veremez.

Eğer gelin, damat, kayınvalide, kayınpeder, üvey çocuk ve kayınbirader gibi kan bağı olmayan akrabalar fakir ise onlara verilebilir.

Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa,

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.