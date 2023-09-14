Hadisli Cuma mesajları, bu mübarek günü Peygamber efendimizin sözleriyle taçlandırmak isteyen Müslümanlar tarafından paylaşılıyor. Müminler her zamanki gibi en güzel cuma mesajlarıyla tebrikleşerek Peygamberimizin sözlerinden Hadisli ve ayetli Cuma günü mesajları paylaşmaya başladı. WhatsApp veya Sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz Peygamberimizin sözleri ve Hadisli Cuma günü mesajlarını sizler için derledik. İşte Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in sözlerinden oluşan hadisli en güzel cuma mesajları

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

'İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.' Hadis-i şerif

'Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.' Hadis-i şerif

Hayırlı Cumalar olsun

'Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.' Hadis-i şerif



Rabbim nice Cumalar göstersin



'Doğru olmayan birşey gördüğünüzde veya işittiğinizde, insanların heybeti, hakkı söylemekten sizi alıkoymasın.' Hadis-i şerif

'İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.' Hadis-i şerif

'Ey insanlar! Şunu iyi bilin ki, Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a; beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur...' Hadis-i şerif

'Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!' Hadis-i şerif

'Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!' (Müslim, Hibe, 13) Cumanız mübarek olsun

'(Mü'min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.' Hadis-i şerif

Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse.' Hadis-i şerif

'Bizi aldatan bizden değildir.' Hadis-i şerif

'İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha büyük ecre nail olur.' (İbn Mâce, Fiten 23; İbn Hanbel, II, 44)

'Dua, ibadetin özüdür.' Cumanız mübarek olsun. Cuma bayramınızı tebrik ederim

'Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.' Hadis-i şerif

Hayırlı Cumalar

'Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teâlâ o kimseyi cennetine koyacaktır.' Hadisi Şerif

'Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.' Hadis-i şerif

Hayırlı Cumalar



Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.' Hadis-i şerif

Cumanız mübarek olsun



'Hoş gör ki, hoş görülesin.' Hadis-i şerif

Rabbim nice Cumalar göstersin



'Gücünüzün yettiği ibadeti yapın. Zira siz usanmadıkça Allah usanmaz.' Hadis-i şerif

'Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.' Hadis-i şerif

Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.' Hadis-i şerif

Hayırlı Cumalar



İnsanların Allah'tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir.' Hadis-i şerif

Cumanız mübarek olsun



Âmâ'ya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.' Hadis-i Şerif

HAYIRLI CUMALAR



'İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.' Hadis-i şerif





Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.' Hadis-i Şerif

'Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah'tan korksun!'

Nikâh benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimle amel etmezse, benden değildir. Evleniniz! Zira ben, diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. Kimin maddî imkânı varsa, hemen evlensin. Kim maddî imkân bulamazsa, nafile oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.' Allah resulü hz. MUHAMMED

İslâm, güzel ahlâktır.' İslam aleminin cuması mübarek olsun...