Ayetli Cuma mesajları, bu mübarek günün anlam ve önemini hatırlatmak için paylaşılıyor. Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan bu özel günde vatandaşlar birbirlerine "Hayırlı cumalar" resimli cuma mesajları atarak tebriklerini iletiyor. Sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, anlamlı, resimli, kısa ve yeni cuma mesajları haberimizde yer alıyor. İşte en güzel Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları 2023, En güzel, dualı ve ayetli cuma mesajları

HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023!



Şüphesiz benim namazım, ibâdetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir. (En'âm, 6/162) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Sizi bütün sıkıntılardan ancak Allah kurtarır " (Enam 64) En kalbi muhabbetlerimle Hayırlı Cumalar

"Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum'a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever. (Âl-i İmrân, 3/134) Hayırlı Cumalar

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 62/9) Hayırlı cumalar.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

"İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır."(Ra'd 29) Hayırlı cumalar.

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun... Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar..

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...

HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023!



Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

-Ya Rabbim.. Kaderimde muhtaç olma varsa.! O muhtaçlığım Sana olsun , Beni Senden başkasına muhtaç ettirme... Amin.. Hayırlı Nurlu Cuma'lar

Allah'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberimizin (sav) şefaati üzerinize olsun... Hayırlı Cumalar...

Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın. (Duhâ suresi 5.ayet) Cuma günümüzün hayrı ve bereketi üzerimize olsun.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

"Allah'ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle" Cumanın Hayrı Feyzi Bereketi İman Edenlerin Üzerine Olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!