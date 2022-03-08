8 Mart 2022 Salı 11:36 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 11:36

Peygamberimizin kadınlar ile ilgili sözleri Kadınlar gününde araştırılmaya başandı. Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. Siz de çevrenizdeki kadınların gününü kutlamak için Peygamber efendimizin kadınlar ile ilgili Hadislerini ve kadınlarla ilgili ayetleri paylaşabilirsiniz. İşte Hz. Muhammed'in Kadınlarıla ilgili Hadisleri

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akıllara Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) kadınlarla ilgili hadisleri gündeme geldi. Kadınlarla ilgili hadislerde İslam'da kadının önemi ve kıymeti anlatılmaktadır. Dinimizin kadına verdiği önemi apaçık gösteren ayet ve hadisler bulunmaktadır. İşte Peygamberimizin kadınlar ile ilgili sözleri ve Kadınlarla ilgili hadisler..

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KADINLARLA İLGİLİ SÖZLERİ

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız." (Sahih-i Müslim)

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır."

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin." (Ebu Davud, Nikak, 40-41)

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır. (Müslim, Birr 149)

"Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir." (İbn Mace, Edeb 3; Ebû Davud, Edeb 6, Rikak 22, İ'tisam 3; Müslim, Akdiye 11)

"Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allâh'tan korkunuz! Zîrâ siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

"En güzel dünya nimeti, insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı: Zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda (Müslümanca) yaşamasına yardımcı olan kadındır." (Tirmizî, Birr 13)

KADINLARLA İLGİLİ HADİSLER

"Cennet annelerin ayakları altındadır." (Nesâî, Cihâd, 6)

"Sizin en hayırlınız, ehline (eşine ve çocuklarına) en hayırlı olanınızdır. Ve ben de ehline karşı en hayırlı olanınızım.

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!" (Müslüm, Hac,147)

"Ey insanlar! Kadınlar hakkında Allâh'dan korkunuz! Sizin kadınlarınız üzerinde hakkınız vardır."

Bir mü'min, erkek bir mü'mine kadına buğzetmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. (Müslim, Radâ' 61, hadis no: 1469)

"Kadınlarınızla iyi geçinin; eğer onlardan hoşlanmadı iseniz bile!..Olabilir ki bir şey, sizin hoşunuza gitmez de, Allâh onda bir çok hayır takdîr etmiş bulunur."

"Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!"

"Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."

"Mü'min bir erkek, mü'min bir kadına kızıp darılmasın! Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa, öbüründen memnûn olabilir."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

"Hanımını döven, Allah'a ve Resûlüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum."

"Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır." (Ebu Davud, Tahanet,94; Tirmizi Tahanet 827)

"Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz! Onlara şefkat ve sevgi ile muâmele ediniz! Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emâneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helâl edindiniz!"

"Kadınların haklarını yerine getirme husûsunda Allâh'tan korkunuz! Zira siz onları Allâh'ın bir emaneti olarak aldınız."

"Sizin hayırlınız, kadınlarına hayırlı olandır."

"Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz!"

"Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin."

"Allah sizden; kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister; çünkü onlar, sizin analarınız, kızlarınız veya teyzelerinizdir."

"Sizin hayırlınız, eşine hayırlı olandır. Ben de eşime karşı sizin en hayırlınızın. Kadınlara ancak iyi insanlar iyi davranır; onlara karşı ancak kötü kişiler, ihanet eder."

"Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür."

"Mü'minlerin îmân bakımından en olgunu ve en hayırlısı, hanımına karşı en hayırlı olanıdır."

8 Mart Dünya Kadınlar günü neden kutlanır?

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