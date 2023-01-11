İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İkindi namazı kılınışı

İslam'ın en önemli ibadeti olan Namaz, İslam'ın 5 şartından ikincisidir. Müslümanlara 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Sabah, öğle, akşam, ikindi ve yatsı olmak üzere 5 vakitte, farklı sayıda rekatlar halinde kılınır. Peki İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat? İkindi namazı kılınışı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?



Allah, Kur'an-ı Kerim'de yer alan Bakara Sûresi 45. ayette "Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir." buyurmuştur.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?



İkindi namazı, 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olmak üzere toplamda 8 rekattır.

İkindi namazına, ikindi vakti ezan okunduğunda kılınmaya başlanır. İkindi vaktini çok geçirmeden ve güneşin batmasından hemen önce kılınmaya dikkat edilmelidir. Müslüman kişi, çok yoğun ya da önemli bir işi yoksa, namazını gün batımına kadar bekletmemelidir.

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI



İkindi namazını kılmadan önce abdest alınmalıdır.

4 REKAT SÜNNET

İlk olarak sünnet namazı şu şekilde kılınmaktadır

- Euzü besmele çekilir.

- Niyet ettim Allah rızası için bugün ki İkindi namazının 4 rekatlık sünnet namazını kılmaya.

1. REKAT:

- İlk olarak Tekbir edilir. ( Allah'u Ekber)

- Ardından Subhaneke

- Euzü ( Euzibillahiminneşşeytanirracim - Bismillahirrahmanirrahim )

- Fatiha

- Zammı Sure ( Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okunur )

- Allah'u Ekber denir

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 defa söylenir ) ruküdan kalkarken ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Allah'u Ekber denir

- Secde edilir. Secdedeyken ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kez söylenir. ) doğrulurken Allah'u Ekber denir tekrar secde edilir. ( Subhane Rabbiyel Ala 3 defa denir.) Allah'u Ekber diyerek 2. rekata geçiş yapılır.

2. REKAT:

- Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlanır.

- Kıyam

- Fatiha okunur

- Zammı Sure (Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okunur ) Allah'u Ekber denir.

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 kere söylenir ) ve ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Secde edilir ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kere söylenir )

- Et - Tahiyyatu

- Salli - Barik

3. REKAT:

- Kıyam

- Subhaneke

- Euzü ( Euzibillahiminneşşeytanirracim - Bismillahirrahmanirrahim )

- Fatiha

- Zammı Sure ( Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okunur ) Allah'u Ekber denir.

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 kere söylenir ) ve ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Secde

4. REKAT:

- Kıyam

- Fatiha

- Zammı Sure ( Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okunur )

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 kere söylenir ) ve ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Secde ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kez söylenir. ) doğrulurken Allah'u Ekber denir.

- Et - Tahiyyatu

- Salli - Barik

- Rabbena

- Selam

olarak 4 rekatlık sünnet namazı sonlanmaktadır. Ardından farz namazına geçilir.

4 REKAT FARZ

Farz namazı sırası ile şu şekildedir;

- Euzü besmele çekilir.

- Niyet ettim Allah rızası için bugün ki İkindi namazının 4 rekatlık farz namazını kılmaya

1. REKAT:

- Tekbir getirilir

- Subhaneke okunur

- Euzü ( Euzibillahiminneşşeytanirracim - Bismillahirrahmanirrahim )

- Fatiha

- Zammı Sure ( Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okunur )

- Rüku

- Secde ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kez söylenir. ) doğrulurken Allah'u Ekber denir

2. REKAT:

- Kıyam

- Fatiha

- Zammı Sure ( Kur'an-ı Kerim'den en az 3 ayet okunur )

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 kere söylenir ) ve ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Secde ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kez söylenir. ) doğrulurken Allah'u Ekber denir

- Et – Tahiyyatu

3. REKAT:

- Kıyam

- Fatiha

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 kere söylenir ) ve ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Secde ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kez söylenir. ) doğrulurken Allah'u Ekber denir.

4. REKAT:

- Kıyam

- Fatiha

- Rüku ( Subhane Rabbiyel Azim 3 kere söylenir ) ve ( Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd ) denir.

- Secde ( Subhane Rabbiyel Ala 3 kez söylenir. ) doğrulurken Allah'u Ekber denir

- Et - Tahiyyatu

- Salli - Barik

- Rabbena

- Selam

Ardından Tesbihat yapılır bunlarda sırası ile şu şekilde ilerlemektedir;

- Tesbihat Duası

- Ayetü'l - Kürsi

- 33 kere Sübhanallah çekilir.

- 33 kere Elhamdüllillah çekilir.

- 33 kere Allahu Ekber çekilir.

- Dua şeklinde sırasıyla yapıldıktan sonra ikindi namazı son bulur.