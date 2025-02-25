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Dini Haberler

İmsakiye 2025 | Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman? 2025 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan orucu, bağışlanmak için büyük bir fırsattır. Sevgi ve hoşgörü ayı olan Ramazan, bu yıl mart ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 imsakiyesine göre 28 Şubat gecesi ilk sahura kalkacağız. Peki, Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman? 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İşte İmsakiye 2025 il il imsak ve iftar vakitleri

Yeliz Gediman25 Şubat 2025 Salı 12:15 - Güncelleme:
İmsakiye 2025 | Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman? 2025 Ramazan ne zaman başlıyor?
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Ramazan ayı, tüm İslam alemi tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini de içinde barındıran Ramazan ayında oruç tutanlar, Allah tarafından bağışlanır ve günahlarından arınır. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ayının ilk oruç günü ne zaman? İşte 2025 Ramazan imsakiyesi

RAMAZAN AYININ İLK ORUÇ GÜNÜ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Ramazan imsakiyesiyle birlikte iimsak ve iftar saatleri belli oldu.

Buna göre; 11 ayın sultanı olan Ramazan, 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak, 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Kadir gecesi ise 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed, "Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur." buyurmuştur.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan-ı şerifte, oruç tutmak çok sevaptır. İslam inancında önemli bir yere sahip ramazan ayında oruç tutmak sağlığı yerinde olan her Müslümana farzdır.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart'ta ilk oruç tutulacak.

2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Sûresi 183)

DİYANET 2025 DİNİ GÜNLER VE GECELER TAKVİMİ

Ramazan ayının Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan ayı Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

Kurban Bayramı: Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

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