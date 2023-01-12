İşrak namazının ne zaman kılınacağına dair araştırmalar hız kazandı. İşrak vakti güneş doğumunun üzerinden 30 dakika ile 45 dakika geçtikten sonra başlar. Duha (İşrak) namazının birçok fazileti ve sevabı vardır. Peki İşrak (Kuşluk namazı) fazileti nedir? İşrak namazı ne zaman, saat kaça kadar kılınır? İşte kılınışı ve diğer ayrıntılar

İŞRAK NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇA KADAR KILINIR?



İşrak vakti güneş doğumunun üzerinden 30 dakika ile 45 dakika geçtikten sonra başlar ve öğlen namazına kadar da bu süre devam eder.

İşrak veya duha (kuşluk) namazı; güneşin doğup ufukta beş derece (bir mızrak boyu) yükselmesi ile kerâhet vakti çıktıktan sonra yani güneşin doğuşundan yaklaşık 40-50 dakika sonra ilk kuşluk vaktinde kılınır.

Arapça karşılığı ''salâtü'd-duhâ' olup duha, "güneşin doğuşundan yaklaşık 45-50 dakika sonra güneşin yükselip ışığının iyice parladığı, etrafa yayıldığı ve sıcaklığının arttığı zaman" anlamına gelir.

Duha namazının vakti ulema tarafından genellikle tercih edilen gündüzün ilk dörtte birinin geçtiği, güneşin sıcaklığının yakmaya başladığı zamandır.

İŞRAK (KUŞLUK NAMAZI) FAZİLETİ NEDİR?



Ebû Hüreyre, Resûl-i Ekrem'in kendisine her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekat kuşluk namazı ile gece yatmadan önce vitir namazı kılmayı tavsiye ettiğini belirtir.

Duha (İşrak) namazının birçok fazileti ve sevabı vardır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de duha kelimesi altı yerde geçmektedir.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S) bir Hadis-i şerifinde kuşluk namazının faziletine ilişkin şöyle buyurmuştur:

"Ey Âdemoğlu! Gününün ilk vakitlerinde benim için dört rekât nafile kılmaktan acizlik gösterme ki günün sonunda seni korumayı tekeffül edeyim." (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 12)

İŞRAK NAMAZI NASIL KILINIR?



Hadis kaynaklarında kılınması teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir. En az iki rekât olarak kılınabileceği konusunda da görüşler vardır.

İşrak namazı; iki rekâtta bir selam vermek suretiyle kılmanın daha sevap olduğu kaynaklarda yer almaktadır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir.

Öncelikle İşrak namazı kılmak için niyet edilir ve daha sonra Allahu ekber diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur, besleme çekilir ve sonrasında Fatiha ile bir sure okunarak rüku'a gidilir. Secdeye gidilir ve doğrularak tekrar secdeye gidilir.

İkinci rekat için ayağa kalkılarak kıyama durulur, besmele çekilir ve fatiha suresi ile bir sure okunarak rüku'a gidilir. Secdeye gidilir, doğrulunur ve tekrar secdeye gidilir.

Sonra oturulur ve Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme barik ve rabbena duaları okunur. Dualar bitince Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah diyerek sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.