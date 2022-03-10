İstanbul cuma namazı saat kaçta? İstanbul cuma namazı saati

10 Mart 2022 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 13:12

Cuma namazı için camiye gidecek olanvatandaşlar, İstanbul cuma namazı saatini öğrenmek istiyor. Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır." buyurmuştur. Peki İstanbul cuma namazı saat kaçta? Diyanet takvimine göre İstanbul cuma namazı saati haberimizde yer alıyor.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı, İslamiyet'te ayrı bir öneme sahiptir. Her hafta olduğu gibi bu cuma da vatandaşlar camileri dolduracak. İşte Cuma namazına gidecek olanlar için İstanbul cuma namazı ve ezan saatleri...

İstanbul'da cuma ezanı bu hafta saat 13.19'da okunacak.

Cuma namazı, Müslümanları manen beslerken, aynı zamanda küçük günahlardan temizlenmelerine imkan sağlamaktadır.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

Peygamber efendimiz, "Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki Cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur" buyurmuştur.

İSLAM'DA CUMA NAMAZININ HÜKMÜ

Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır.

Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." buyurmaktadır (Cumu'a 62/9-10).

Hz. Peygamber, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır." (Nesâî, Cumu'a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129),

"Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar." (Müslim, Cumu'a, 12; Nesâî, Cumu'a, 2),

"Allâh, önemsemeyerek üç Cuma'yı terk eden kişinin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu'a, 2) buyurmaktadır.

Cuma namazı, Hz. Peygamber döneminden günümüze kadar bütün Müslümanlarca kılınmış ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir ihtilafa düşülmemiştir.