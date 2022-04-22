Kadir Gecesi duası, Ramazanın son günlerinde yoğun olarak okunmaya başlandı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde yer alan Kadir gecesinde Hazret-i Peygamber, Hz. Aişe'ye nasıl dua etmesi gerektiğini buyurmuştur. Buna göre; Kadir Gecesi duası ve anlamı nedir? İşte Kadir Gecesi duası Türkçe okunuşu ve bu gecede edilecek dualar

KADİR GECESİ DUASI OKUNUŞU

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hazret-i Peygamber, Hz. Aişe'ye, "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni." die dua et buyurdu.

KADİR GECESİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU VE ANLAMI

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:

-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde "İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini" müjdelemiştir. (Buhari, "Fazlu Leyleti'l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

Hz. Aişe validemiz : "Ya Resulallah, Kadir Gecesi'ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz : "Ey Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

Kadir gecesi, rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı mübarek bir gecedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde "Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın!" buyurmuştur.

KADIR GECESINDE OKUNACAK DUALAR

Kur'ân-ı Kerîm'de mevcud olan duâlardan birkaçının meâl-i şerifleri şunlardır:

"Ey Rabbimiz! Sen amellerimizi fazl u kereminle kabul buyur. Şüphe yok ki, dâimâ düâlarımızı işiten, niyetlerimizi bilen Şensin."

"Ey Râb! Dinledik, itaat ettik, mağfiretini niyâz ederiz."

"Ey Rabbimiz î Bize dünyâda da, âhirette de iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azâbından koru."

"Ey Rabbimiz! Bu beldeyi bütün âfetlerden emin kıl. Ahalisinden, Allah'a ve âhiret gününe imân edenleri birtakım meyve ve mahsullerle rızıklandır."

"Ey Rabbimiz ! Bizi doğru yola kavuşturduktan sonra, kalbleri- mizi kaydırma. Bize kendi tarafından rahmet ihsân eyle. Şüphesiz herkesin murâdını veren Şensin."

"Yâ Râb! Beni de, zürriyetimi de, namazı dosdoğru kılanlardan yap, düâlarımı da kabûl buyur."

"Ey Rabbimiz! Kıyâmette Hesap Dîvânı kurulduğu zaman, beni, anamı, babamı ve bütün mü'minleri mağfiret buyur; günahlarımızı affet."

"Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklettiğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Çekemiyeceğimiz yükü taşıtma; bizi affet; bizi esirge. Mevlâmız, yardımcımız Şensin. Kâfirlere (Seni tanımıyan- lara) karşı bize yardım et."

"Ey Rabbimiz! Bize indirdiğin Kitâb'a îmân ettik. Peygambere tâbî olduk. Artık bizi, birliğini ve peygamberleri tanıyan şâhidlerle beraber yaz."

(1) Kur'ân-ı Kerîm, Bakare, Âl-i İmrân, A'râf, Îbrâhîm sûreleri.

"Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl (Bize metanet ve sebat ver); kâfirlere karşı bize yardım et."

"Ey Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasiyle va'd buyurduğun şeyleri bize ihsân et. Kıyamet Günü bizi rüsvây etme. Şüphe yok ki Sen vadinden aslâ hulf etmezsin."

"Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulm ettik. Eğer bizi bağışlamaz, esirgemezsen biz her halde büyük zarar ve ziyan görenlerden oluruz."

"Ey Rabbimiz! Dünyada da âhirette de bize iyilik yaz. Akıbetimizi hayır eyle. Şüphesiz Sana döndük, gösterdiğin yolu tuttuk."

Kadir Gecesinde yapılan ibadetler ve iyi ameller çok kıymetlidir. Kadir gecesini kıymetli kılan, Kur'an-ı Kerim'in o gece indirilmiş olmasıdır.

Kadir gecesi, rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı mübarek bir gecedir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde "Kadir gecesini Ramazanın son on gününde arayın!" buyurmuştur.

KADİR GECESİ 2022 NE ZAMAN?

Kadir Gecesi ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan gece idrak edilecek.

Ramazanın son 10 gününde yer alan Kadir gecesi, ilahi bir lütuf ve ikram günüdür. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gecede eller semaya açılıp; dualar ve ibadetler edilecek.

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."