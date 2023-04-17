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Dini Haberler

Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir gecesi zikirleri ve tesbihleri

Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Allah'ı zikretmek çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz, 'İnanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarını affeder' buyurmuştur. Bu mübarek geceyi layıkıyla değerlendirmek isteyen Müslümanlar, Kadir gecesi zikirleri ve tesbihlerini sorguluyor. Peki Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir gecesi zikirleri ve tesbihler

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:18 - Güncelleme:
Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? Kadir gecesi zikirleri ve tesbihleri
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Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (sav) vahiy edilmeye başladığı gecedir. Bu önemli gecede yapılan ibadetler de çok kıymetlidir. Kadir gecesi zikirleri ve çekilecek tesbihler, İslam alemi için çok önemli olan bu geceyi hakkıyla değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Peki Kadir Gecesi hangi tesbihler çekilir? İşte Kadir gecesi zikirleri ve çekilecek tesbihler.

KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Kadir Gecesi 2023 Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre 17 Nisan Pazartesi'yi 18 Nisan Salı gününe bağlayan gece idrak edilecek. Kadir gecesini kıymetli kılan, Kur'an-ı Kerim'in o gece indirilmiş olmasıdır.

Kadir Gecesinin İslamiyet için önemi çok büyüktür. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed'e (S.A.S) vahiy olarak indirilmeye başlanmıştır.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesinde dua kapıları ardına kadar açılır. Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat fazla yazılır. Kadir Gecesinde tövbelerin kabul olması için okunacak dualar, çekilecek zikirler, tesbihler ve ibadetler çok kıymetlidir.

Kadir gecesi zikirleri ve tesbihleri, bu özel gecede yapılması gereken ibadetler arasında yer alır.

Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

Esma-ül Hüsna: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.

Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.

İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"

Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 "Elem neşrah leke sadrak"

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

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