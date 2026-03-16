Kadir Gecesi kılınacak namaz! Diyanet Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

İslam aleminde büyük manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen mübarek bir gece olarak kabul ediliyor. Kur'an okumak, dua etmek, tövbe etmek ve nafile namazlar kılmak Kadir Gecesi'nde yapılan başlıca ibadetler arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi Kadir Gecesi'nde kılınacak namazın nasıl kılındığını ve kaç rekat olduğunu araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı kaç rekat?

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Dini kaynaklara göre Kadir Gecesi'ne özel farz bir namaz bulunmuyor. Bu nedenle Müslümanlar bu geceyi nafile namazlar kılarak değerlendirebiliyor. Rekat sayısı konusunda kesin bir sınırlama bulunmazken genellikle 2 rekat, 4 rekat veya 12 rekat şeklinde nafile namaz kılınabileceği biliniyor.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir Gecesi'nde kılınan nafile namazların kılınış şekli diğer namazlarla aynıdır. Namaza başlamadan önce niyet edilir ve ardından namaz normal şekilde kılınır.

Genel olarak kılınış şekli şu şekilde olur:

* Namaza başlamadan önce "Allah rızası için nafile namaz kılmaya" diye niyet edilir.

* İlk rekatta Fatiha suresi okunur ve ardından Kur'an-ı Kerim'den başka bir sure okunur.

* Rükû ve secdeler tamamlanarak ikinci rekata geçilir.

* İkinci rekatta yine Fatiha ve başka bir sure okunur.

* İki rekatın sonunda tahiyyata oturularak selam verilir.

Dileyen kişiler aynı şekilde yeniden niyet ederek namaz kılmaya devam edebilir.

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi'nde nafile namazlar yatsı namazından sonra başlayarak imsak vaktine kadar kılınabilir. Bu süre boyunca Müslümanlar ibadet ederek geceyi değerlendirmeye çalışır.

KADİR GECESİ'NDE YAPILABİLECEK DİĞER İBADETLER

Kadir Gecesinin faziletinden yararlanmak isteyen birçok kişi namaz ibadeti dışında bu özel gecede hangi ibadetlerin yapılabileceğini merak ediyor. İşte, Kadir Gecesinde yapılabilecek ibadetler;

* Kur'an-ı Kerim okumak

* Dua etmek

* Tövbe ve istiğfar etmek

* Salavat getirmek

* Zikir çekmek

* Sadaka vermek