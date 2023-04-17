Kadir gecesi; Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve Resûlullah'ın (s.a.s) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu kutlu gecede dua etmek, tesbih çekmek ve namaz kılmak çok faziletlidir. Peki Kadir gecesi namazı ne zaman, saat kaçta kılınır? Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? İşte Kadir gecesi kılınacak namaz ile ilgili merak edilenler

Kadir Gecesi, Kuran'ı Kerim'in Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı gecedir. Bu gecede yapılan ibadetler çok kıymetlidir.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi, Bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kadir gecesinde ibadetlere ayrıca önem verilmesi tavsiye edilir. Bu mübarek gece, günahların affedilmesi ve tövbe etmek için çok büyük bir fırsattır. Kadir gecesi namazı da bu ibadetlerden biridir. Kadir gecesi namazı, 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır. İşte Kadir Gecesi namazının kılınışı...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?



Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi.

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

Kadir gecesi namazından sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur:

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle)

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder.

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kadir Gecesi namazına 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için Kadir Gecesi namazını kılmaya' şeklinde niyet edilir.

Kadir Gecesi namazına başlamadan önce "Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.." denilerek niyet edilir.

Ardından Tekbir (Allah-u Ekber) getirerek namaza durulur.

Kadir Gecesi namazı 4 rekat yada 12 rekat olarak eda edilir. Kadir Gecesi namazının en önemli kuralı Kadir Suresi ile birlikte kılınmasıdır.

Ayrıca namazın bitiminde 100 defa İşrah Suresi, 100 defa da Kadir Suresinin okunması gerekir.

Namaza durdurduktan sonra Besmele çekerek Fatiha Suresi okunur. Fatiha Suresinden sonra 3 defa Kadir Suresi okunur ve rükuya inilir ve 3 defa 'sübhane rabbiyel azim' denir ve tekrar ayağa kalkılır. Sonra 2 defa ard arda secdeye inerek 3 defa 'sübhane rabbiyel ala' dedikten sonra 2. rekata başlanır. 2. rekatta Fatiha ve İhlas Surelerini okunduktan sonra rüku ve secdeye gidilir.

2. rekattan sonra oturulur ve tayyibat, Allahumme Salli ve Allahumme Barik duaları okunur. Tekrar 3. rekata kalkılır. 3. Rekatta Fatiha Suresi ve 3 Kadir Suresi okunur. Rüku ve secdeye gittikten sonra 4. rekata başlanır. 4. rekatta Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okunur. Son olarak rüku ve secdeye gidilir ve oturulur. Tayyihat Suresi, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunup selam verilir.

Kadir Gecesi gecesi namazının ilk 4 rekatı kıldıktan sonra isteğe göre 4 rekat şeklinde 12 rekata tamamlanır. Kadir Gecesi namazını tamamladıktan sonra 11 defa Tekbir getirilir. 100 defa İştah, 100 defa Kadir Suresi okunup dualar edilerek tamamlanır.

Eğer mümkünse, Kadir Gecesi'nde Tesbih Namazı'nın da kılınması tavsiye edilmektedir.

Kadir namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır.