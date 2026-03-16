Kadir Gecesi okunacak dualar nedir? Kadir Gecesi yapılacak ibadetler nelerdir?

İslam dünyasında büyük manevi değere sahip olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Ramazan ayının son günlerinde idrak edilen bu mübarek gece, ibadet, dua ve tövbe için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Bu nedenle birçok kişi Kadir Gecesi'nde hangi duaların okunması gerektiğini ve hangi ibadetlerin yapılmasının tavsiye edildiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar nedir?

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR NEDİR?

Kadir Gecesi'nde okunabilecek dualar oldukça merak ediliyor. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Kadir Gecesi duası bulunuyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Kadir Gecesi duası;

Ey dualara icabet eden, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz! Kulluğumuzun idraki içerisinde huzurundayız. Bu geceye erişmenin hamdini dile getiriyoruz. Hamdimizi kabul eyle. Allah'ım! Oruçla, infakla, namazla, Kur'an'la bizlere şifa veren Ramazan ayını uğurluyor olmaktan mahzunuz. Yeniden karşılamayı cümlemize nasip eyle!

Bizi Kadir Gecesi'ne eriştirerek sevindiren Yüce Rabbimiz! Bizleri Kadir Gecesi'ni hakkıyla ihya edenlerden eyle! Meleklerin dünya semasına indiği bu ömre bedel geceyi bizlere rahmet kapısı ve sıkıntılarımızdan arınmaya vesile eyle. Yapacağımız duaları kabul eyle Allah'ım...

Ya Rabbi! Sevgili Peygamberimiz, "İnanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affolunur." buyuruyor. Bu müjdenin hürmetine Kadir Gecesi'ni Kur'an sofrasına çeviren bizleri, anamızı, babamızı, aile efradımızı ve tüm müminleri bağışla. Belimizi büken, yüzümüzü karartan günahlarımızdan bizleri arındır Allah'ım.

Peygamberimizin bu gece de çokça söylememizi tavsiye ettiği gibi yalvarıyoruz sana:

"Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü'l-afve fa'fü annî."

"Ya Rabbi! Affedicisin, affı seversin; bizleri affeyle!"

Bu gece affedilmedik bir günahımızı, örtülmedik hiçbir ayıbımızı bırakma Ya Rabbi. Allah'ım! Bu anlamlı gecede Peygamberimiz senden ne dilediyse biz de aynılarını senden istiyoruz. İhsan eyle Ya Rabbi. O nelerden sana sığındıysa biz de o kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım.

Ekranları başında duamıza "âmin" diyen kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlara ulaşmalarını nasip eyle. Allah'ım kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan, gözümüzü haramlardan muhafaza eyle.

Ya Rabbi! Gazabından rahmetine, azabından rızana, senden yine sana sığınıyoruz. Bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyanlardan, anlayanlardan, yaşayanlardan ve ahlakıyla ahlaklananlardan eyle. Kur'an-ı Kerim'i bizlere dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, ahirette şefaatçi eyle.

Kur'an'ın nazil olmaya başladığı bu gecede Kur'an'ı yeniden kalbimizin semasına indirmeyi nasip eyle. Kur'an'ın hidayeti ile bizi hidayete eriştir. Kur'an hürmetine bizi cennetine koy. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl Ya Rabbi.

Allah'ım! Bizi iki cihan güneşinin sünnet-i seniyyesini yaşayanlardan eyle. Cennetine komşu olanlardan, emanete sahip çıkanlardan eyle. Bizi O'na ümmet olma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle.

Allah'ım! Bu ay içerisinde tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, yapmış olduğumuz hayır ve hasenatları kabul eyle, rızana vesile eyle Ya Rabbi.

Şu anda ekranları başında dualarımıza "âmin" diyen herkesin ve hatimleri okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Allah'ım bütün geçmişlerimizin ruhlarını şad eyle. Makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle.

Hayatta olan büyüklerimizi koru, kendilerine bereketli, hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler ver. Bizi onlara hakkıyla hizmet eden ve dualarını alabilenlerden eyle.

Allah'ım! Bizi, imanını ömrünün sonuna kadar koruyan, son nefesinde kelime-i şehadeti söyleyerek ruhunu teslim eden kullarından eyle.

Allah'ım! Sen hafızsın; imanımızı, evimizi, barkımızı ve memleketimizi koru. Sen rezzaksın; rızık darlığı çektirme, kimseye el açtırma.

Ey şafi olan Rabbimiz! İçerisinde bulunduğumuz afetlerden ve hastalıklardan bizleri koru. Hastalara şifa ver, vefat edenlere rahmet eyle. Bize katından bir rahmet gönder.

Allah'ım! Aziz milletimizi her türlü felaketten muhafaza eyle. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle. Ezanlarımızı susturtma, bayrağımızı indirtme, vatanımızı ve milletimizi koru.

Mazlumların ve zulme uğrayanların sığınağı olan Mevlamız! Filistin'de, Suriye'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın farklı yerlerinde zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle.

Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviren Rabbimiz! Bizleri Kadir Gecesi'ne ulaştırdığın gibi bayram sabahına günahsız çıkan kullarından eyle.

Allah'ım! Af ve kurtuluş umudu içerisinde olduğumuz bu gecede sana sığınıyoruz. Dualarımızı kabul buyur, reddetme Ya Rabbi.

KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kadir Gecesi, ibadetlerin yoğun şekilde yapıldığı ve manevi atmosferin güçlü şekilde hissedildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar genellikle şu ibadetlere yönelir:

* Kur'an-ı Kerim okumak

* Nafile namazlar kılmak

* Tövbe ve istiğfar etmek

* Salavat getirmek

* Dua etmek

* Sadaka vermek

* Zikir çekmek