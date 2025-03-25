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Dini Haberler

Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir gecesinde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve zikirler

Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan bu güzide gecede kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilmeye başlanmıştır. Bu mübarek gecenin maneviyatını en güzel şekilde yaşamak isteyenler, Kadir gecesinde çekilecek tesbihleri araştırıyor. İşte Kadir gecesinde çekilecek tesbihler, zikir ve dualar

25 Mart 2025 Salı 14:24 - Güncelleme:
Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir gecesinde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve zikirler
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Kadir Gecesi, affın ve rahmetin kapılarının sonuna kadar açıldığı eşsiz bir gecedir. Bu geceyi anlamına uygun şekilde ihya etmek isteyen Müslümanlar, hangi tesbihlerin çekileceği, hangi duaların okunacağı ve nasıl zikirler yapılacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Bu mübarek gecede yapılan ibadetlerin sevabı kat kat yazılır. Peki, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler çekilmeli, hangi dualar edilmeli? İşte Kadir gecesi zikirleri ve çekilecek tesbihler.

KADİR GECESİ TESBİHLERİ NELERDİR?

İslam âleminin en kutsal gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, rahmetin ve mağfiretin coştuğu özel bir zaman dilimidir.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bildirildiği üzere:

"Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir, 3)

Bu ayet, gecenin ne denli kıymetli olduğunu açıkça ortaya koyar. Bu gece yapılan ibadetler, dualar ve zikirler, adeta bir ömre bedel sevap kazandırır.

Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

Esma-ül Hüsna: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.

Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.

İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"

Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.

KADİR GECESİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Bu manevi gecede Allah'ı anmak, kalpleri arındırmak ve samimi bir şekilde tövbe etmek için şu tesbihler önerilir:

La ilaheillallah

Allahü Ekber

Elhamdülillah

Sübhanallah

La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

KADİR GECESİ DUASI

Bu gece için Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) özellikle tavsiye ettiği dua şu şekildedir:

"Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

Bu dua, Hz. Aişe validemize bizzat öğretilmiş ve Kadir Gecesi boyunca bolca okunması önerilmiştir.

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