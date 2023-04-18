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Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı

Samsun'da camiler, Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nde tamamen doldu taştı. Ellerin semaya kalktığı bu gecede yer bulamayan vatandaşlar caminin dışında geceyi ihya etti.

IHA18 Nisan 2023 Salı 09:37 - Güncelleme:
Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı
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Samsun İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami, Kadir Gecesi'nde tıklım tıklım doldu. Cami içerisinde yer bulamayan vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccade ve cami hasırları ile dışarıda saf tuttu. Kadınlara ayrılan üst kattaki kısım da tamamen doldu. Camiyi dolduran vatandaşlar hep birlikte teravih namazını kıldı. Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, dua yapıldı. Gecede 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde vefat edenler unutulmadı. Okunan Kur'an-ı Kerim onların ruhuna da hediye edildi.

Program sonunda camiden çıkan vatandaşlar Kadir Gecesi'ni ihya ettikleri için mutlu ve huzurlu olduklarını, ülkenin birliği, beraberliği, deprem ve sel gibi büyük afetlerin bir daha yaşanmaması için dua ettiklerini söyledi.

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