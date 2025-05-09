Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren kimdir? Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi?

Kur'an ayetleri ilk olarak çeşitli materyaller üzerine yazıldı; ancak Hz. Muhammed döneminde tam bir kitap haline getirilmedi. Hz. Ebu Bekir döneminde gerçekleştirilen derleme süreci, Kur'an-ı Kerim'in bugünkü haliyle mushaf haline gelmesinin temelini oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim'in kitap haline gelmesi, sadece yazıya dökülmesi değil, aynı zamanda İslam tarihindeki en büyük ilmî ve manevî emanetlerden biridir. Peki, Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi? Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren kimdir? İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

KUR'AN-I KERİM'İ KİTAP HALİNE GETİREN KİMDİR?

Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilme süreci, Hz. Peygamber'in vefatından sonra, hafız sahabelerin şehit düşmesiyle başladı. Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde, Zeyd ibn Sâbit başkanlığında yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Kur'an ilk kez kitap haline getirildi. Bu çalışma daha sonra Hz. Osman döneminde çoğaltılarak İslam coğrafyasına yayıldı.

KUR'AN-I KERİM NE ZAMAN KİTAP HALİNE GETİRİLDİ?

Hz. Peygamber'in vefatından kısa süre sonra, Yemâme Savaşı'nda çok sayıda hafızın şehit düşmesi büyük endişeye neden oldu. Hafızlardan gelen sözlü aktarımın zayıflama ihtimali, Kur'an'ın yazılı bir bütün haline getirilmesini zorunlu kıldı. Bu öneri, Hz. Ömer'in teşvikiyle Halife Hz. Ebu Bekir tarafından kabul edildi.

Kur'an'ın toplanması görevi, vahiy kâtibi ve hafız olan Zeyd ibn Sâbit'e verildi. Zeyd, sahabelerden gelen şahitli yazılı parçaları tek tek karşılaştırarak ayetleri derledi ve Kur'an'ı mushaf haline getirdi. Bu mushaf, Halife Hz. Ebu Bekir'e teslim edildi, daha sonra Hz. Ömer ve Hz. Hafsa tarafından muhafaza edildi.

İslam coğrafyası genişledikçe Kur'an okunuşlarında farklılıklar ortaya çıktı. Bunun üzerine Halife Hz. Osman, Zeyd ibn Sâbit başkanlığındaki bir komisyonla mevcut mushafı çoğalttı ve İslam şehirlerine gönderdi. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim, standart bir şekilde tüm ümmete ulaştırıldı.