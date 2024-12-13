Kur'ân'da Cuma suresi Türkçe okunuşu | Cuma suresi Arapça okunuşu, tefsiri ve meali

Kur'ân'da Cuma suresi, bu mübarek günde milyonlarca Müslüman tarafından okunuyor. Cuma suresinin son 3 ayetinde Cuma namazı ile ilgili bazı hükümler yer almaktadır. Bu mübarek günde ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, Kur'ân'da Cuma suresi Türkçe okunuşunu ve anlamını merak ediyor. Cuma suresi 9 10 11 ayetlerinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyrulmuştur. İşte Cuma suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali

CUMA SURESİ'NİN ANLAMI, TÜRKÇE MEALİ VE FAZİLETİ

Cuma suresi, Müslümanlar için sadece bir ibadet kaynağı değil, aynı zamanda yaşadıkları toplumu daha bilinçli ve dengeli bir şekilde yönlendiren bir rehberdir.

Cuma günü, İslam dünyasında manevi olarak en değerli günlerden biri olarak kabul edilir. Bu mübarek günün önemini vurgulayan en önemli surelerden biri ise, Kur'an-ı Kerim'in 62. suresi olan Cuma suresidir. Cuma suresi, yalnızca Cuma namazının faziletini anlatmakla kalmaz, aynı zamanda İslam'ın temel ibadetlerinin önemini de gözler önüne serer.

Medine döneminde inen bu surede, müminlerin Cuma namazını kılmaları gerektiği ve bu ibadetin faziletleri detaylı bir şekilde açıklanır. Özellikle surenin son kısmında, ticaret ve dünyevi işler nedeniyle Cuma namazını terk edenlerin, aslında kaybettiği anlatılır. İslam'da Cuma namazının önemi, sadece bir ibadet olmanın ötesinde, müminlerin ruhsal gelişimi ve toplumsal birlikteliği için de büyük bir anlam taşır.

CUMA SURESİ: ARAPÇA OKUNUŞU, ANLAMI VE TEFSİRİYLE İSLAM'A KATKISI

Cuma suresi, okunuşu ve anlamı itibariyle Müslümanların cuma ibadetlerine dair önemli dersler içerir. Bu surenin okunması, Cuma günü yapılan duaların kabul olması ve kalpten bir arınma için çok faziletlidir. Kur'ân'da Cuma suresi Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve Türkçe mealiyle hem bireysel hem de toplumsal hayat için önemli mesajlar verir.

KUR'ÂN'DA CUMA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim

1.Yesebbihu lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardıl elmelikilkuddusil-'aziyzilhakiymi.

2.Huvelleziy be'ase fiyl'ummiyyiyne resulen minhum yetlu 'aleyhim ayatihi ve yuzekkiyhim ve yu'allimuhumulkitabe velhıkmete ve inkanu min kablu lefiy dalalin mubiynin.

3.Ve ahariyne minhum lemma yelhaku bihim ve huvel'aziyzulhakiymu.

4.Zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.

5.Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi'se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne.

6.Kul ya eyyuhelleziyne hadu in ze'amtum ennekum evliyau lillahi min duninnasi fetemennevulmevte in kuntum sadikıyne.

7.Ve la yetemennevnehu ebeden bima kaddemet eydiyhim vallahu 'aliymun bizzalimiyne.

8.Kul innelmevtelleziy tefirrune minhu feinnehu mulakıykum summe tureddune ila 'alimilğaybi veşşehadeti feyunebiiukum bima kuntum ta'melune.

9.Ya eyyuhelleziyne amenu iza nudiye lissalati min yevmilcumu'ati fes'av ila zikrillahi ve zerulbey'a zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemune.

10.Feiza kudıyetissalatu fenteşiru fiyl'ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiyren le'allekum tuflihune.

11.Ve iza reev ticareten ev lehveninfaddu ileyha ve terekuke kaimen kul ma 'ındallahi hayrun millehvi ve minetticareti vallahu hayrurrazikıyne.

CUM'A SURESİ TÜRKÇE MEALİ

1.Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tespih eder.

2.O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

3.(Allah o peygamberi) onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

4.İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

5.Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

6.De ki: "Ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samimi iseniz haydi ölümü isteyin!"

7.Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

8.De ki: "Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen âlemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir."

9.Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.

10.Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

11.(Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

CUMA SURESİNİN SON 3 AYETİ NE İÇİN OKUNUR?

Cuma suresinin son 3 ayeti, cuma namazının önemini anlatır. Yüce Allah, cuma suresi 9 10 11 ayetlerinde 'Cuma günü namaza çağırıldığı zaman, hemen Allah'ı anmaya koşun ve alış verişi bırakın' buyurmuştur.

Cuma Suresiyle ilgili Peygamber Efendimiz (s.a.s) Cuma Suresini okuyan kişinin Müslüman şehirlerden birinde Cuma namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısı kadar sevap kazanacağını rivayet etmiştir. Yine alimlerin rivayetlerine göre kısmeti kapanan kişilerin Cuma Suresini 3-5 veya 7 defa okuması tavsiye edilir.

Cuma Suresini özellikle Sela ile ezan arasında okumak daha faziletlidir. Rivayete göre; Her kim Cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin 9 – 10- 11. ayetleri 3 kere okunursa o hafta içinde eline helal para geçer.