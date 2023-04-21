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Dini Haberler

Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?

İslam alemi Ramazan Bayramına kavuşmanın sevincini yaşarken gözler Kurban bayramı tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 Dini Günler Takvimine göre Kurban Bayramı tarihi belli oldu. Buna göre Kurban bayramı hangi güne denk geliyor? İşte Kurban Bayramı tarihleri...

21 Nisan 2023 Cuma 10:00 - Güncelleme:
Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Kurban bayramı hangi güne denk geliyor?
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Kurban Bayramının yaz mevsimine denk gelmesiyle birlikte yaz tatili için plan yapanlar 2023 Kurban Bayramı tarihini sorguluyor. Diyanet Başkanlığı'nın yayınladığı 2023 dini günler takvime göre 2023 Kurban Bayramı Haziran ayının sonuna denk geliyor. Buna göre Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Kurban bayramı hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü bitiyor.

26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı Arefesi: 27 Haziran 2023 Salı (Yarım gün)

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 01 Temmuz 2023 Cumartesi

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