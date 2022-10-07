Mevlid Kandili bu gece Müslüman alemi tarafından dualarla yad edilecek. Rebiülevvel ayının 12. günü olan bu kutlu gecede Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gündür. Bu mübarek geceyi ibadetlerle değerlendirmek isteyenler tesbihatlarını ve zikirlerini çekecek. Peki Mevlid Kandili hangi tesbihler çekilir? İşte Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından çok önemlidir. Her kandilde olduğu gibi bu gece de eller semaya açılıp; sureler okunup, dualar edilecek. Mevlid kandinde çokça tesbih çekmesi tavsiye edilmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. İşte bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenler için Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihatları

MEVLİD KANDİLİ HANGİ TESBİHLER ÇEKİLİR?

Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Lâ ilâhe illallah.

Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.

Sübhanallah.

Elhamdülillah.

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

Allahu ekber

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

MEVLID KANDILI ZIKIRLERI

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Lâ ilâe illallah, Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed, Estağfirullah, Sübhànallah, Elhamdülillâh, Allahu ekber, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, Allah.

MEVLİD KANDİLİ DUALARI

"Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!"

Ey mahlûkatı yoktan vâreden, hata ve kusurlarımıza bakmaksızın biz kullarına mağfiret kapısını açan, zayıfların yardımcısı, günahların bağışlayıcısı, âlemlerin tek sahibi olan Yüce Allahım!

Kıyamet gününün tek sahibi Sensin. Bize orada lütfunla, merhametinle, ebedi saadetin ve cennetinle ikram eyle ya Rabbi!

Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bizlere ilahi rahmet hazinenden bol bol yardım ihsan eyleyip bizleri ibadetin, itaatin hayırlı ve nurlu yolundan ayırma ya Rabbi!

Bizleri en güzel biçimde yarattın, sayısız nimetlerinin içerisinde bulunuyoruz. Bu nimetlerin en büyüğü, bize ihsan ettiğin İslam, iman ve Kur'an'dır. Bizleri ebediyen bu lütuftan ayırma ya Rabbi!

Cuma ve Mevlid Kandili mesajları (Resimli ve dualı) Sana sonsuz şükürler olsun Ya Rab! Sen bütün mahlûkata merhametli, bilhassa mü'minlere lütufkârsın. İnanmış insanlar olarak bizler de Senin huzuruna geldik, sana yönelip ellerimizi açtık, yalvarıyoruz, dualarımızı kabul eyleyip bizleri huzurundan boş çevirme ya Rabbi!

İman ve hidayet üzere devamlı olmayı, müttakîlerin yolundan gitmeyi, şu kısacık dünya hayatımızı iffetimiz, şerefimiz ve haysiyetimizle geçirmeyi nasib eyle ya Rabbi!

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