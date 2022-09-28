Mevlid kandili ne zaman 2022? Rebiülevvel ayının 12. günü (Mevlid Kandili) hangi gün?

Mevlid Kandili, Peygamber efendimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği gecedir. Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen bu kutlu günde ibadet etmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandilin ne zamana denk geldiğini merak ediyor. İşte Mevlid Kandili 2022 tarihi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Rebiülevvel ayının 11. gününü 12'sine bağlayan gece Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği gecedir.

2022 yılında Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır.

Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen...' der." (İbn Mâce, İkâmetü's-Salat, 191) buyurmuştur

Bu gecede bir tesbih namazı kılınır. Namaza şöyle niyet edilir: 'Yâ Rabbi! Bu gece teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin Sevgili Habibin, başımızın tacı Resulü Zişan Efendimizin hürmetine, ben aciz kulunu da afv-ı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allâhü Ekber.'