Mevlid Kandili, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gündür. Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan bu kutlu gecede ibadet etmek çok faziletlidir. "Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşır. Peki Mevlid Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor İşte Diyanet 2023 Mevlid-i Nebi (Mevlid Kandili) tarihi

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2023?



Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin doğduğu gün olarak kabul edilir. Doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelen Mevlid Kandilinde ibadet etmek çok kıymetlidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı gecesi idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceye Mevlid Kandili denir.

Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

MEVLİD KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Mevlid, doğum zamanı demektir. Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.