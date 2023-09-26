Mevlid Kandili bu gece tüm İslam aleminde dualarla, büyük bir coşkuyla karşılanacak. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu kutlu gecede namazların ardından tesbih çekmek ve salavatlar getirmek çok faziletlidir. Peki Mevlid Kandilinde çekilecek tesbihler nelerdir? Bu gece ibadet edecek Müslümanlar için Mevlid Kandilinde çekilecek tesbihler, zikirler ve okunacak duaları haberimizde bir araya getirdik. İşte Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihatları

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından çok önemlidir. Her kandilde olduğu gibi bu gece de eller semaya açılıp; sureler okunup, dualar edilecek. Mevlid kandinde çokça tesbih çekmesi tavsiye edilmiştir. İşte bu gecenin feyzinden faydalanmak isteyenler için Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihatları

MEVLİD KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?



Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

Lâ ilâhe illallah.

Sübhanallahi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.

Sübhanallah.

Elhamdülillah.

"Allahu ekber",

"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm",

"Allah"

Allahu ekber

MEVLİD KANDİLİ ZİKİRLERİ

Resûlullah (sav), "En faziletli zikir 'Lâ ilahe illallah'; en faziletli dua da 'Elhamdülillah' demektir." (İbn Mâce, Edeb, 55) buyurmuştur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

Lâ ilâe illallah, Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed, Estağfirullah, Sübhànallah, Elhamdülillâh, Allahu ekber, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, Allah.

PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİRİLİR

Mevlid Kandilinde "Allah'ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah'a mahsustur, Allah'tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür." zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz'e salât ve selâm gönderilmelidir. Bunlardan sonra da istenilen şekilde dua edilmelidir."

Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir.

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir.