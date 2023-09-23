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Dini Haberler

Mevlid Kandilinde hangi dualar okunmalı? Mevlid Kandilinde okunacak dualar ve sureler

Mevlid Kandilinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bu kutlu gecede hangi dua ve sureleri okuyacakları konusunda bilgi edinmek istiyor. Mevlid Kandili, bu sene 26 Eylül Salı gecesi idrak edilecek. Peki bu gecenin feyzinden yararlanmak için Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunmalı? İşte Mevlid Kandilinde okunacak sureler ve dualar

23 Eylül 2023 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Mevlid Kandilinde hangi dualar okunmalı? Mevlid Kandilinde okunacak dualar ve sureler
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Mevlid Kandili her sene olduğu gibi bu sen de dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. gecesi olan Mevlid Kandili, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günüdür. Bu kutlu geceyi dua ve ibadetlerle değerlendirmek çok önemlidir. Peki Mevlid Kandilinde hangi dualar okunmalı? İşte Mevlid Kandilinde okunacak dualar, sureler ve salavatlar

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili, bu sene de dualar ve ibadetlerle idrak edilecek.

Mevlid Kandili duaları, bu kutlu günde maneviyatını güçlendirmek ve tövbe kapılarının açık olduğu zamanlarda ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar tarafından eda edilecek. Kandiller, dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken gecelerdir. Tüm İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan bu gece ise Peygamber efendimizin doğum günüdür. İşte Mevlid Kandili duaları ve okunacak sureler

MEVLİD KANDİLİNDE OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi, 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur."

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