2023 yılının son kandili Salı günü idrak edilecek. Kandil gecelerinde oruç tutmak, nafile ibadetleri yerine getirmek açısından yapılacak en hayırlı işlerden biridir. Peygamber efendimizin doğum gününde oruç tutmak isteyen müminler, "Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?" sorusuna cevap arıyor. Peki Mevlid Kandili'nde oruç tutmanın fazileti nedir? Mevlid Kandili oruç kaç gün tutulur? İşte detaylar

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?



Oruç tutulması mekruh olan Bayram günleri dışındaki günlerde oruç tutmak caizdir.

Diyanet'e göre, dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Ramazan ayında ise Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?



Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece Hz. Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle Mevlid kutlanır.

Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edilecek.

İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.

Bu kutlu gecede yapılacak ibadetlerin yanı sıra oruç da tutabilir. Dinen herhangi bir sakınca görülmeyen bu günde oruç tutmak; Allah katında sevabı ve takdiri hak eden bir ibadet olarak görülür.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Mevlid Kandilinde tutulacak oruca geceden niyet etmek gerekir. Diyanet'te yer alan bilgiye göre, bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet edilmesi yeterli oluyor.

Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.