Mevlit Kandili yaklaşıyor. Peygamber efendimizin doğum günü olarak bilinen bu kutlu gecede eller semaya açılıp dualar edilecek. İslam dünyasında çok önemli bir yere sahip olan Mevlid Kandili bu ay idrak edilecek. Bu kutlu geceyi ibadetlerle değerlendirmek isteyen Müslümanlar, "Mevlit Kandili ne zaman 2023?" sorusuna cevap arıyor. Yılın son kandili olan Mevlit Kandili hangi gün?

MEVLİT KANDİLİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlit Kandili bu yıl 26 Eylül Salı gecesi idrak edilecek.

Mevlit Kandili, Peygamber Efendimizin doğduğu gün olarak kabul edilir. Doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelen Mevlit Kandilinde ibadet etmek çok kıymetlidir.

MEVLİT KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Mevlid, doğum zamanı demektir. 'Mevlid-i Nebi' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşır.

Rebî'ul-evvel, ilkbahar demektir. Peygamber efendimiz, nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye ehemmiyet verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür.

Mevlit Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.