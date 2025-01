Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır, kaç rekat? Miraç gecesinde 12 rekat namaz nasıl kılınır?

Miraç Kandili namazı, bu mübarek gecede yapılacak nafile ibadetlerin başında geliyor. Miraç gecesinde namaz ibadeti Müslümanlara farz kılındı. Bu nedenle Miraç gecesinde 12 rekatlık nafile namaz kılınması tavsiye edilir. Peki Miraç gecesinde 12 rekat namaz nasıl kılınır? Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır? İşte Miraç kandili namazının kılınışı

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR, KAÇ REKAT?

Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar gecesi idrak edilecek. Miraç gecesi Peygamber Efendimiz göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkmış, dönüşünde ümmetine namazı müjdelemiştir. Bu nedenle Miraç Kandilinde vakit namazının haricinde kaza ve nafile namaz kılınması tavsiye edilir.

Miraç Kandili'nde 12 rekat nafile namazı kılınması uygun görülür.

Miraç Kandili namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir. Ayrıca kaza namazı olanlar, 12 rekat olarak kılınan Miraç Kandili namazını kaza niyeti ile kılabilirler. Kaza namazı yok ise nafile namaz olarak niyet edilip kılınmalıdır.

Miraç Kandili namazı, akşam namazından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Kaza, nafile namazlar kılınmalıdır. Varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.

MİRAÇ GECESİNDE 12 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

12 rekat olan miraç kandili namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir.

12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

Miraç gecesinde Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi. Bu nedenle Miraç kandilinde namaz sonrasında, Miraç gecesinde inen "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi okunur.

Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Miraç Kandili'nde kılınması tavsiye edilen nafile namazı ise 12 rekat kılınır. 12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır.

Yatsı namazindan sonra 12 rekat namaz kılınır. 2 rekatta bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha suresi, 10 İhlas suresi okunur.

1. Rekat:

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır.

Subhaneke'yi okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur.

Rükuya gidilir.

Secde'ye gidilir. Doğrulup tekrar Secde'ye gidilir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur.

Besmele çekilir ve Fatiha okunur.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okunur.

Rüku'ya eğilinir ve doğrulduktan sonra Secdeye gidilir.

Doğrulup, tekrar Secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allâhumme Barik ve Rabbena dualarını okunur.

"Es selamu aleyküm ve rahmetullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Bu şekilde 2'şer rekatlık 6 nafile namaz kılınarak Miraç Kandili namazı tamamlanmış olur.