Miraç kandili ve cuma mesajları 2023! En yeni resimli Miraç kandili mesajları

Miraç Kandili, 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Bu kapsamda Miraç kandili ve cuma mesajları sosyal medya ve WhatsApp üzerinden paylaşılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan bu mübarek günde eller semaya açılıp dualar edilecek. Bu vesileyle Cuma ve kandil mesajları birlikte paylaşılıyor. Bu iki mübarek günün bir arada olması dolayısıyla en güzel Miraç kandili ve cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte En yeni resimli Miraç kandili mesajları, Kandil ile ilgili sualı, ayetli, en güzel cuma mesajları 2023!

EN YENİ RESİMLİ MİRAÇ KANDİLİ VE CUMA MESAJLARI 2023



Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı cumalar, kandiliniz kutlu olsun

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Hayırlı Cumalar...

De ki; Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Eğilerek yükselmenin adıdır namaz. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Mübarek Miraç kandilinizi kutlar, bu zor zamanlarda dualarınıza bizleri de dahil etmenizi temenni ederim. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun...

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Miraç Kandiliniz ve Cumanız mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz ve Cumanız Mübarek Olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Mübarek Miraç Kandiliniz ve Cumanız hayırlı olsun!.

Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Miraç kandiliniz nurlu olsun. Dualarınız kabul olsun.

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Miraç Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Sen ki; Suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Miraç Kandilinizi ve Cumanızı Kutlarım...

Bu mübarek gecede dualarınızın kabul ve makbul olması dileklerimle. Miraç Kandilinizi ve ve Cumanızı kutlar, size ve sevdiklerinize hayırlara vesile olmasını dilerim..

Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Miraç kandili ve cumanız mübarek olsun

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. (Amin) Miraç Kandiliniz ve cumanız mübarek olsun.

Ey Allahım bana verdiğin şeyin sonunda senin rızan ve cennetin olsun. (amin) Miraç kandiliniz mübarek olsun.

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Miraç Kandili'ni ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Çünkü bu gece Peygamber Efendimize ve ümmetine "namaz" hediye edilmiştir. Beş vakit namaz farz kılınmıştır. Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248)

Yine Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi..." (Müslim, Îman, 279) müjdesi verilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid'at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür.." (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)