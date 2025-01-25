Miraç Kandili, yarın idrak edilecek

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

- MİRAÇ GECESİNDE BEŞ VAKİT NAMAZ FARZ KILINDI

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, AA muhabirine, Miraç ve İsra olaylarının bir mucize olduğunu söyledi.

İsra olayının Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığını, Miraç hadisesinin ise Peygamberin hadislerinde yer aldığını bildiren Kapukaya, "Müslümanlar olarak Peygamberimizin beyanına iman ederiz ve Miraç olayının yaşandığına inanırız." dedi.

- "MİRAÇ OLAYININ YAŞANDIĞI MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLAR İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Miraç ve İsra olaylarının yaşandığı Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsal olduğunu vurgulayan Kapukaya, "Allah'ın Hz. Muhammed'i Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürmesi dolayısıyla bu mekan çok önemlidir. Miraç olayının yaşandığı Mescid-i Aksa Müslümanlar için çok kıymetlidir. Buranın etrafı mübarek kılınmıştır. Peygamberlerin bir çoğu burada vahye mülaki olmuştur. Kudüs adeta bir peygamberler şehri olmuştur." diye konuştu.

Gazzelilerin bugün Hz. Muhammed'in davasını sürdürdüğünü ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Kapukaya, "Mescid-i Aksa sadece Gazzelilerin, Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların davasıdır. Filistinlilerin canla başla Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleyi tüm Müslümanlar vermelidir. Peygamber efendimizin hatırasını yaşatmak için asla onun ideallerinden vazgeçmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "MESCİD-İ AKSA'NIN NÖBETİNİ TUTAN FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZE DUA ETMELİYİZ"

Kapukaya, Miraç'ın bir aynı zamanda bir dua gecesi olduğunu anımsatarak, "Bu gece Mescid-i Aksa'yı düşünmeliyiz. Mescid-i Aksa'nın nöbetini tutan, orada cuma namazını kılmak için eziyet, işkence ve gözaltına alınmayı göze alan Filistinli kardeşlerimize dua etmeliyiz. Onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Müslümanların Miraç olayını daha iyi idrak etmeleri için bu gecede hediye edilen beş vakit namazı kılmaları gerektiğini dile getiren Kapukaya, Miraç gecesinde namaz kılmanın, dua etmenin, Kur'an-ı Kerim okumanın çok önemli olduğunu ifade etti.