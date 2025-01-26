Miraç Kandili'nde süt içme geleneğinin nereden geldiği sorgulanıyor. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği bu mübarek gecede Müslümanlar ibadet ve sünnetleri yerine getirecekler. Peki, Miraç Kandilinde neden süt içilir? Miraç Kandilinde süt içmek sünnet mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler

MİRAÇ KANDİLİNDE NEDEN SÜT İÇİLİR?

Miraç gecesinde gerçekleşen mucize olaylardan biri olmasının yanı sıra Osmanlı Dönemi'nde de unutulmasın diye Miraç Kandilinde süt içilmesi adet haline getirildi.

Miraç Kandili'nde peygamber efendimize; Birinde süt, birinde şerbet ve diğerinde ise bal bulunan üç bardak takdim edildiği efendimizin de sütü tercih ettiği bildirilmektedir.

Cebrail (a.s)'ın Efendimiz (SAV)'e iki kap içecek verdiği ve Efendimizin de aralarından sütü tercih ettiğidir. Efendimiz (SAV) sütü seçince de "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği buyurulmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİNDE SÜT İÇMEK SÜNNET Mİ?

Miraç gecesi peygamber efendimiz Hz. Muhammed göğe yükselmiştir. Müslümanlara 5 vakit namazın farz kılındığı bu mübarek gecede Hz. Cebrail tarafından sunulan içecekler arasında sütü seçmesinden dolayı Miraç gecesi süt içmek sünnettir.

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi idrak edilir. Bu mübarek gece boyunca, beş vakit namazın yanı sıra yapılan ibadetler ve edilen dualar sırasında süt içmek sünnettir. İslam alimleri, süt içilmesinin bu gece fıtrata uygun bir davranışı temsil ettiğini ve dua eşliğinde yapılmasının daha anlamlı olduğunu belirtmektedir.

Miraç Kandilinde kılınan 5 vakit namazın yanı sıra bu gece süt içilecek ve süte şu dua okunur:

"Allahümme bârik lenâ fîhi ve zidnâ minhü."

"Yüce Allah bir kişiye süt nasip ederse o kimse onu içeceği zaman, 'Allahım, bu sütü bereketli kıl ve bize daha çok süt ver!' diye dua etsin."

Peygamberimiz kendisine süt ikram eden bir gence de şöyle dua etti:

"Allah'ım! Onu gençliği üzere yaşat." Bu duanın bereketiyle o kişi saçına ak düşmeden 80 sene yaşadı.