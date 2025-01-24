Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? sorusu, bu mübarek günü layığıyla değerlendirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olan bu güzide günde oruç tutmak çok faziletlidir. Bu mübarek gecede ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulacağını öğrenmek istiyor. Peki Miraç kandilinde kaç gün oruç tutulur?

Miraç kandili, Peygamber Efendimizin göğe yükselerek Allah'ın huzuruna çıkıp dönüşünde ümmetine namazı müjdelediği gündür. Bu nedenle bu mübarek gecede oruç tutmak sevaptır.

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

İslam alemi için çok önemli bir yere sahip olan Miraç Kandilinde eller semaya açılıp dualar edilecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandilinde oruç tutmak, namaz kılmak ve tövbe etmek, sevapları açısından önemli yer teşkil etmektedir.

Dini kaynaklara göre Miraç Kandilinde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandilinde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

MİRAÇ KANDİLİ İÇİN ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç Kandili, 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek. Kandilin gündüzü olan pazar günü oruç tutulur.

Dinî açıdan Gece, gündüzden önce gelir. Güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar.

Cuma gecesi; Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Yani Miraç Kandili için Cumartesi gecesi sahura kalkıp pazar günü oruç tutulmalıdır.

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.