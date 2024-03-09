Muğla'da din görevlilerin 3 ay boyunca süren kursu tamamlandı

Din görevlilerine yönelik Köyceğiz Müftülüğünce düzenlenen Talim ve Tashihi Huruf Kursu sona erdi. İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Aralık ayında başlayan ve üç ay boyunca Kuranı Kerimi güzel okuma, talim, tecvid, ezberlerin tekrarı, meal dersleri, ilmihal dersleri ile formasyon derslerinin işlendiği kurs başarıyla tamamlandı. Toplam 15 görevlinin katıldığı kursta İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Vaiz Rauf Evleksiz, Uzman İmam-Hatip Ramazan Tokcan ile Merkez Camii İmam-Hatibi Veysel Uysal ders verdi. Kursla ilgili açıklama yapan Müftü Karagöz; "İmam-Hatip ve Müezzin Kayyım hocalarımız Aralık ayında başlayıp bu gün itibariyle sona eren ve üç ay boyunca devam eden verimli bir kurs dönemi geçirdiler. Hepsini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Komisyon marifetiyle sınavlarını yaptık, Ramazan ayından sonra da yapılacak törenle belgelerini takdim edeceğiz" dedi.