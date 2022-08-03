Muharrem ayında ibadet etmek çok faziletlidir. Zira bu ayda peygamberlerin hayatında çok önemli olaylar cereyan etmiştir. Özellikle Muharrem'in 10. günü olan Aşure gününde oruç tutmak sevaptır. Peygamber Efendimiz, Muharrem ayında yapılacak ibadetler arasında oruç tutmayı ümmetine tavsiye etmiştir. Peki Muharrem'in 10. günü neler yapılır? İşte Muharrem ayında yapılacak ibadetler

MUHARREM'İN 10. GÜNÜ NELER YAPILIR?

Muharrem ayında sadece oruç ibadetinin yanı sıra; Dua, namaz, zikir ve tesbih çekilerek Allah'ın rahmetinden faydalanmak mümkündür.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Muharrem ayı, Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en faziletli olduğu aydır.

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir. Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve Muharrem ayında yapılacak ibadetler arasında oruç tutmayı ümmetine tavsiye etmiştir.

Rasulüllah'ın Muharrem ayında oruç tutulmasını teşvik eden hadisleri vardır. Peygamber efendimiz bir Hadis-i Şerif'inde, âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

MUHARREM'İN 10. GÜNÜ (AŞURA) NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü olan Aşure günü ise Ağustos'un 8'ine denk geliyor.

MUHARREM AYINDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Hanefî ve Malikî mezheplerinde muharremin 9. günü ile birlikte 10. günü ya da 10.gün ile 11. günü oruç tutulması sünnet kabul edilmektedir. Şâfiîler ise bu ayın 9 ve 10. günlerinde oruç tutmayı müstehap sayar.

MUHARREM AYINDA TEK GÜN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet'te yer alan bilgilere göre, Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Tirmizî, Savm, 48) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde Yahûdiler sadece Muharrem ayının 10. (âşûrâ) gününde oruç tuttuklarından, onlarınkine benzememesi için öncesine veya sonuna bir gün ilave edilerek oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Bazı rivayetlerde ise bir öncesine ve bir sonrasına ilave ederek üç gün oruç tutulmasını tavsiye etmiştir (Müttekî, Kenzü'l-ummâl, VIII, 570). Bu nedenle âşûrâ günü oruç tutulurken önemli olan âşûrâ gününü yalnız tutmamaktır. Bir önceki veya sonraki günü ilaveyle iki gün oruç tutulabileceği gibi her ikisini de ilave ederek üç gün de tutulabilir.