Muharrem ayı "Allah'ın ayı" olarak nitelendirildiği için bu ayda yapılan ibadetler diğer aylara nispeten daha faziletlidir.Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayında yapılması gereken ibadetlerden biri de oruçtur. Peki Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur? Muharrem ayı orucu nasıl ve kaçıncı günü tutulur? İşte Muharrem ayı orucu hakkında bilinmesi gerekenler...

MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ ORUÇ TUTULUR?

Dört haram ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların sevabı ise büyüktür. Muharrem ayı da bunlardan biridir. Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçirmenin fazileti büyüktür.

Muharrem ayının ilk gününü oruçlu geçirmenin fazileti hakkında "Zilhiccenin son günüyle Muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişiye Allah Teâlâ elli senelik kefaret yazar." rivayet edilmiştir.

Hadis-i Şerifler incelendiğinde Muharrem ayı orucunun üç farklı zaman diliminde tutulabileceği ortaya çıkmaktadır.

İlki her on gününde bir gün oruç tutmak suretiyle üç gün oruç tutmaktır.

İkincisi Muharrem ayının her haftasından üç gün oruç tutmaktır. Bu günler Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri olabilir.

Üçüncüsü ise birer gün arayla oruç tutmaktır. Bu Davud Aleyhisselamın orucudur.

Abdullah ibn Amr (Radıyallahu Anhüma), her haftadan üç gün oruçtan daha fazlasını tutabileceğini söyleyince, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ona şu tembihte bulunmuştur: "O zaman, oruçların en güzeli olan Davud Aleyhisselamın orucunu tut. O, bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı."

Ayrıca Muharrem ayının başında, ortasında veya sonunda yani 13, 14 ve 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir.

Muharrem'in 10. günü aşure günüdür. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Muharrem'in 9-10 ya da 10-11'inci günlerinde tuttuğu bu oruç, bu ayın ilk 12 günü boyunca da tutulabilmektedir.

MUHARREM AYI ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem ayında oruç tutmak sünnettir. Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en sevap olduğu ay olan Muharrem ayında hangi günler oruç tutulduğu ise merak edilen konular arasında yer alır.

Muharrem orucu ilk 12 gününde tutulabildiği gibi, Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şekilde 9-10, 10-11. günlerde de tutulabilir.

Peygamber Efendimiz'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehadeti dolayısıyla matem ayı kabul edilen Muharrem ayında 12 İmamlar Orucu ya da Yas-ı Matem orucu olarak da adlandırılan bu oruç, Muharrem'in ilk 12 gününde tutulur. 12 İmam ile bu yolda şehit olanların anısına içinde en az 12 çeşit malzeme bulunan Aşure çorbası pişirilir.

Ramazan orucu farz, muharrem orucu ise sünnettir. Muharrem ayında oruç tutmadan önce sahur yapılması önerilir. Muharrem ayında oruç yine ramazandaki gibi imsak vakti ile akşam ezanı arasında tutulur.

Muharrem ayında tutulacak oruca, "Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayının orucunu tutmaya" Eğer Ramazan'dan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Muharrem ayında tutmaya" şeklinde niyet edilir.