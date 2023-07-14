Muharrem orucu ne zaman 2023? Muharrem ayının kaçıncı günü oruç tutulur?

Muharrem orucu, bu mübarek ayın bereketinden feyiz almak isteyen Müslümanlar tarafından yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) "Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah'ın ayı Muharrem'de tutulan oruçtur." buyurmuştur. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Peki Muharrem ayı orucu ne zaman tutulacak? Muharrem ayı orucu nasıl ve kaçıncı günü tutulur? İşte Muharrem ayı orucu hakkında bilinmesi gerekenler...

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN 2023?



Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü başlayıp, 16 Ağustos Perşembe günü sona erecek.

Muharrem ayının 1. günü aynı zamanda Hicri yılın başladığı gündür.

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü ise 28.07.2023 Cuma gününe denk geliyor.

MUHARREM AYININ KAÇINCI GÜNÜ ORUÇ TUTULUR?



Muharrem ayında ilk on gün oruç tutulur. Yani Muharrem ayının 1. gününden başlayarak, 10. gününe kadar olan günler oruç tutulur.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Oruç Muharrem ayının ilk 12 gününde tutulur. İsteyen sadece ilk gün, ayın ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da Peygamber Efendimiz'in uyguladığı şekilde 9-10, 10-11 Muharrem'de de tutabilir.

Muharrem ayının ilk 10 günü ya da 9, 10 ve 11. günleri oruç tutanlara kat kat sevap yazılır. Peygamberimiz, özellikle Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure gününde oruç tutmayı tavsiye etmiş ve "Aşure günü tutulan oruç, geçmiş senenin günahına kefaret olur" buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ayrıca, "Muharrem ayından bir gün oruç tutan kimseye, bir gününe karşılık otuz günlük sevap vardır." buyurmuştur.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?



Muharrem orucu açma saatleri tıpkı ramazan ayında tutulan oruçlar gibi imsakla başlar gün batımı ile sonlanır.

Muharrem ayında yapılacak oruç niyeti: "Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayının orucunu tutmaya" Eğer Ramazan'dan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Muharrem ayında tutmaya" diye niyet edilir.

Muharrem ayında oruç yine ramazandaki gibi imsak vakti ile akşam ezanı arasında tutulur.

Muharrem ayında tutulacak oruca, "Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayının orucunu tutmaya" Eğer Ramazan'dan kazaları varsa şayet "Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Muharrem ayında tutmaya" şeklinde niyet edilir. Böylece kişinin hem oruç borcu ödenmiş olur, hem de o mübarek gün için bildirilen oruç sevabına kavuşmuş olunur.

680 yılının Muharrem ayında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hüseyin bin Ali'ye bağlı 72 kişi, Emevi halifesi I. Yezid'in ordusu tarafından şehit edilmiştir. Bu nedenle yas ve matem ayı kabul edilen Muharrem ayında tutulan Muharrem orucu, gün doğumundan gün batımına kadar tutulur ve Kerbela şehitlerini anmak üzere eda edilir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Aşure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Bu yıl (2023) Aşure günü, 28 Temmuz'da idrak edilecek.

Aşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenab-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Muharrem ayının bu günlerinde oruç tutmak çok faziletlidir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından "Allah'ın ayı" diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.