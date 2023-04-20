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Dini Haberler

Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Öğle namazı ne zaman kılınır? İşte öğle namazı kılınış şekli

Öğle namazı her gün kılınan vakit namazlarından biridir. Sabah namazının ardından sıra öğle namazına gelir. Öğle namazı; 4 rekat farz, 4 rekat sünnet ve 2 son sünnet olmak üzere toplam 10 rekat olarak kılınır. İslam aleminde namaz, dinin direği kabul edilir. Peki Öğle namazı nasıl ve ne zaman kılınır? İşte öğle namazı kılınış şekli

20 Nisan 2023 Perşembe 11:22 - Güncelleme:
Öğle namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Öğle namazı ne zaman kılınır? İşte öğle namazı kılınış şekli
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Öğle namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı vakit namazını kılmak isteyen tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. İslamın ikinci şartı olan namaz dinin temel direğidir. Öğle namazı, sabah vaktinin çıkmasının ardından güneşin tam tepede olduğu vakit kılınan bir namazdır. Peki, öğle namazı kaç rekattır? Öğle namazı nasıl kılınır? İşte öğle namazının kılınışına dair tüm detaylar...

ÖĞLE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Öğle namazı, güneş gökyüzündeki konumu itibari ile tam ortadan geçtikten sonra kılınan bir farz namazdır. Güneşin tam gökyüzünün ortasında bulunduğu vakitte ise hiç bir vakit namazın kılınması caiz değildir. Öğle namazı, çoğunlukla sabah namazından 7-8 saatlik bir zamanın sonrasında kılınır. Kimi zaman sabah vakti ile öğle vaktinin arası, öğle ile yatsı arasından fazla olabilmektedir.

ÖĞLE NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Öğle namazı 4 Rekat Sünnet, 4 rekât farz, 2 rekat son sünnet olması itibariyle toplamda 10 rekat olarak kılınır.

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle namazının ilk önce 4 rekat sünneti daha sonra 4 rekat farzı kılınır, en son olarak 2 rekat son sünneti kılınır. Böylelikle öğle namazının 10 rekatı eda edilmiş olur.

ÖĞLE NAMAZI İLK SÜNNETİ KILINIŞI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

ÖĞLE NAMAZI FARZI KILINIŞI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır

Subhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

ÖĞLE NAMAZI SON SÜNNET KILINIŞI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir

"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Zammi sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

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