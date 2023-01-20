Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, Cuma selasının ne zaman okunduğunu öğrenmek istiyor. Cuma selası, Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ve namaza çağırmak için ezandan önce okunur. Peki Öğle namazı ne zaman kılınır? Cuma selası ne zaman okunur? İşte İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Konya il il namaz saatleri

CUMA SELASI NE ZAMAN OKUNUR?



Cuma selası ise cuma namazına 45 dk veya 1 saat kala okunur. Cuma selası, müezzinler tarafından Arapça okunur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre; Cuma selası, ezandan belirli bir süre önce okunmakta ve günün önemini Müslümanlara hatırlatmaktadır. Yani Cuma Selası, Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ve namaza çağırmak için okunur.

İşte sela okunuşu:

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah

- Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin

- Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin

ÖĞLE NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?



Öğle namazı her şeyin gölgesi, kendisinin bir misli olacak zamana kadar geciktirilmemeli, ikindi namazı da, her şeyin gölgesi fey-i zevalden başka iki misli olmadıkça kılınmamalıdır. Başka bir deyimle öğleyi, asr-ı evvelden önce kılmalı, ikindiyi ise asr-ı sânî olmadıkça kılmamalıdır.

Buna göre güneş gökyüzündeki konumu itibari ile tam ortadan geçtikten sonra kılınan bir farz namazdır. Güneşin tam gökyüzünün ortasında bulunduğu vakitte ise hiç bir vakit namazın kılınması caiz değildir. Öğle namazı, çoğunlukla sabah namazından 7-8 saatlik bir zamanın sonrasında kılınır. Kimi zaman sabah vakti ile öğle vaktinin arası, öğle ile yatsı arasından fazla olabilmektedir.

Cuma namazının vakti de, tam öğle namazının vakti gibidir.

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, "Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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