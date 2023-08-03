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Dini Haberler

Örnek proje: ''Cami Market'' çocukların Kur'an kursuna ilgisini artırdı

Sinop'un Ayancık ilçesinde din görevlileri tarafından başlatılan 'Cami Market' projesi yaz Kur'an kursuna çocukların ilgisini artırdı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Örnek proje: ''Cami Market'' çocukların Kur'an kursuna ilgisini artırdı
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İlçedeki camilerde devam eden yaz Kur'an kursuna öğrencilerin camiye ilgisini artırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında, caminin bir köşesinde hazırlanan raflarda meyve suyu, kek, bisküvi, çikolata gibi ürünler yer alıyor.

Ayancık Köprübaşı Cami İmam Hatibi Murat Demir, kurslarda Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere, temel dini bilgiler, Peygamber'in hayatı ve ahlak derslerinin yanı sıra mangala, masa tenisi, futbol gibi sosyal etkinliklerin camide düzenlendiğini belirtti.

Hayırseverlerin projeye destek verdiğini kaydeden Demir, "Çocuklarımızın camiye ilgilerini artırmak için sosyal etkinliklerimizi düzenledikten sonra hayırseverin katkılarıyla oluşturduğumuz 'Cami Market'imizde ikramda bulunuyoruz. Geçen sene öğrencilerimize cami çıkışında elden ikramlarımızı veriyorduk. Bu düzensizliği tespit ettikten sonra marangozhanede soluğu aldık. 'Cami Market'imiz için bir raf yaptırdık. Projenin ortaya çıkışı bu şekilde oldu." dedi.

Projenin çocukların camiye ve kursa ilgisini artırdığına dikkati çeken Demir, "Camide bu köşeyi gören hayırseverlerimiz çocuklarımızın neşesine ortak olmak adına buraya katkılarını sunuyorlar. Yaz Kur'an kursu başladığından bu yana 'Cami Market'imiz hiç boş kalmadı. Cami Marketin oluşmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz ve katkılarının devamını bekliyoruz." diye konuştu.

Yaz Kur'an kursu öğrencilerinden Berat Gedik "Camimize Kur'an öğrenmek için geliyoruz. Hocalarımız bize kursumuz bitince ikramlar veriyor. Hocalarımızı çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Beyza Çetinkaya ise "Camimiz çok güzel, Kur'an okuduktan sonra hocalarımızdan ikram alıp evimize gidiyoruz." şeklinde konuştu.

  • Sinop
  • Cami Market
  • Kuran kursu

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