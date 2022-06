Peygamber efendimizin baba ile ilgili sözleri! Baba ile ilgili hadis ve ayetler

Baba ile ilgili hadis ve ayetler, Babalar Günü'nde paylaşılmaya başlandı. Müslümanlar tarafından Peygamber efendimizin baba ile ilgili sözleri ve yaptıkları örnek alınır. Yüce Allah Ankebut Suresi 8. ayetinde, "Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik..." buyurmuştur. İslam'da ve Kur'an'da baba hakkı ile ilgili ayetler ve hadisleri haberimizde derledik. İşte Peygamber efendimizin baba ile ilgili sözleri, baba ile ilgili hadis-i Şerifler

BABA İLE İLGİLİ HADİS VE AYETLER

Allah'a ibadet edin ve o'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. (Nisa Suresi/ 36)

Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır.Onun (memeden) ayrılmasıda 2 sene içinde olmuşdur onun için biz insana bana ve ana babana şükret dönüş banadır diye nasihat verdik. (Lokman Suresi Ayet,14)

Rabbin sadece Kendisine ibadet etmenize ve anne-babanıza, Allah'ın sizi görmekte olduğu bilinci içinde mümkün olan en iyi şekilde davranmanıza hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi yaşlanmış olarak yanınızda bulunuyorsa sakın varlıklarından veya onlara hizmetten bıkkınlıkla kendilerine "Öf!" diyecek ölçüde bile kötü söz söyleme! Onları azarlama ve daima onlara karşı tatlı dilli ve gönül alıcı ol! (İsra Suresi/23)

Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iylik etmenizi emretmişdir. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında yaşlılık çağına ulaşırsa,sakın onlara öf bile deme;onları azarlama,onlara güzel söz söyle. (İsra Suresi 23-24)

Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf! bile deme! Onları azarlama! İkisine de güzel söz söyle! Onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et (diyerek dua et!)" (İsra Suresi 23, 24)

Biz insana, anne-babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Önce bana, sonra da anne-babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. (Ahkaf Suresi/15)

Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın! Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez! (Nisa Suresi 36)

"Biz insana, anne babasına en güzel bir biçimde davranmasını emrettik..." (Ankebut Suresi 8)

Biz insana, anne babasına (en güzel bir biçimde davranmasını) emrettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. O halde Bana ve annene babana şükret! Dönüş Banadır." (Lokman Suresi 14)

De ki: "Geliniz size Rabbinizin haram ettiği şeyi ben okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak/denk tutmayın, anaya babaya iyilik edin, fakir düşmek (korkusun)dan çocuklarınızı (herhangi bir şekilde) öldürmeyin. Biz, sizin de onların da rızkını veririz. 'Zinanın ve her türlü kötülüğün' açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği canı (hukukça) geçerli sayılan bir hak olmadıkça öldürmeyin." İşte (Allah),düşünesiniz (aklınızı kullanasınız) diye size bunları emretti. (Enam Suresi 151)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BABA İLE İLGİLİ SÖZLERİ (BABA İLE İLGİLİ HADİSLER)

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Hiçbir çocuk babasının hakkını tam olarak ödeyemez. Ancak babası birinin kölesi olur da, o da onu satın alıp azat etmiş olursa belki. Müslim

Ebû Abdurrahmân Abdullah b. Mes'ûd (ra) anlatıyor:

Peygamber'e "Allah'ın en sevdiği amel nedir" diye sordum. Peygamber "Vaktinde kılınan namazdır" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir" buyurdu. "Sonra hangisidir" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir" buyurdu. Buhârî, Müslim

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur:

Allah'a ve âhiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan akrabasını gözetsin. Allah'a ve âhiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. Buhârî, Müslim

Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor:

Bir adam Resûlullah'a gelerek "Yâ Resûlallah, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir" diye sordu. Resûlullah "Annendir" buyurdu. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" dedi. Resûlullah yine "Annen" dedi. Adam "Sonra kim" diye sordu. Resûlullah "Baban" buyurdu. Buhârî

Müslim'in bir rivayetinde "Yâ Resûlallah, iyi davranmaya en çok layık olan kimdir?" sorusuna "Annen, sonra baban, sonra sırasıyla yakın akrabalarındır" buyurdu. Müslim

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber:

Ana babasının ihtiyarlık zamanlarında, onlardan birine veya her ikisine yetişip de (lâyık oldukları hürmeti göstermediği için) cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün, buyurmuş ve bunu üç kere tekrarlamıştır. Müslim

Resûlullah "Bir kimsenin kendi anne ve babasına lânet etmesi en büyük günahlardandır" buyurdu. Sahâbîler "Yâ Resûlallah, insan anne ve babasına nasıl lânet eder" diye sordular. Resûlullah "Başkasının babasına söver, o da (karşılık olarak) onun babasına söver; annesine söver, o da onun annesine söver" şeklinde cevap vermiştir. Buhârî

Abdullah b. Amr b. Âs (ra) anlatıyor:

Bir gün Allah Resûlü'ne bir kişi geldi ve "Ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum" dedi. Resûlullah "Anne ve babandan sağ olan var mı" diye sordu. O "Evet, ikisi de sağdır" dedi. Peygamber "Allah'tan mükâfat bekliyor musun" buyurdu. O "Evet" dedi. Bunun üzerine Peygamber "Öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak" buyurdu. Müslim

Ebû Bekre Nüfey' b. Hâris'ten (ra) rivayet edildiğine göre

Resûlullah "En büyük günahları size söyleyeyim mi" buyurdu ve bu sözünü üç defa tekrar etti. "Evet yâ Resûlallah" dedik. Resûlullah "Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak" buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Bir de, yalan söylemek ve yalancı şahitlik" dedi ve bunu o kadar tekrar etti ki biz "Keşke sussa"diye arzuladık. Buhârî, Müslim

Abdullah b. Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

Büyük günahlar, Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Buhârî