Peygamber efendimizin doğduğu gün Mevlid Kandili ne zaman? Mevlidi Nebi haftası 2022 tarihi

Peygamber efendimizin doğduğu gün Mevlid Kandili yaklaşıyor. Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12'inci günüdür. Bu sene Rebiülevvel ayı 27 Eylül 2022 Salı günü başlıyor. Bu tarihten peygamberimizin doğum gününe kadar olan tarih, Mevlidi Nebi haftası olarak idrak edilir. Peki Müslüman alemi için büyük önem teşkil eden Mevlidi Nebi haftası 2022 ne zaman idrak edilecek? İşte Peygamber efendimizin doğduğu ay ve gün olan Mevlid Kandili tarihi

PEYGAMBER EFENDİMİZİN DOĞDUĞU GÜN MEVLİDİ NEBİ 2022 NE ZAMAN?

Mevlid-i Nebi Haftası, eski adıyla Kutlu Doğum Haftası, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında başlatılan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da desteklenerek sadece Türkiye'de resmiyet kazandırılarak her yıl peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in anlatılmasının amaçlandığı ve 1994-2017 yılları arasında doğum gününün miladi takvime göre 20 Nisan kabul edilerek kutlandığı ifade edilen bir etkinlik haftasıdır. Etkinlik önceleri Nisan ayının 14-20 tarihleri arasında yapılmaktaydı.

2017 yılında Kutlu Doğum Haftası'nın adı Siret Haftası olarak değiştirilmiştir.

29.11.2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le haftanın ismi "Mevlid-i Nebi Haftası" olarak ve kutlama tarihleri de hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Rebiülevvel ayı Eylül ayının 27'sinde başlıyor. Peygamber efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 12'inci günüdür. Bu sene Rebiülevvel ayı 27.09.2022 Salı günü başlıyor.

Rebiülevvel ayında kutlanan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu ay ve gün olarak kabul edilir. Bu nedenle Mevlidi Nebi haftası Müslüman alemi için büyük önem teşkil etmektedir.

MEVLİD KANDİLİ 2022 NE ZAMAN?

Mevlid kandili 2022 yılı dini günler takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Ekim ayının ilk haftası Mevlidi Nebi haftası olarak idrak edilecek.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının 11. gecesini 12 gününe bağlayan gece olan Mevlid kandili, dua ve ibadetlerle idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber'in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır.

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.