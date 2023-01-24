Üç aylarda oruç tutacak olanlar, Peygamber efendimizin sünnetini yerine getirmek için hangi günlerde oruç tuttuğunu sorguluyor. Hadis kaynaklarında Hz. Peygamberin (s.a.s.) Recep ve Şaban aylarında, diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu bilgisi yer almaktadır. Buna göre Peygamberimiz üç aylarda nasıl oruç tutardı? Hz. Muhammed hangi günlerde oruç tutardı? İşte Diyanet'in konu hakkındda açıklaması

HZ. MUHAMMED HANGİ GÜNLERDE ORUÇ TUTARDI?



Süleyman bunu Şerik kanalıyla aktarmış ve rivayetinde şöyle demiştir: "Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) her aydan üç gün oruç tutardı. Bunlar ayın ilk pazartesi günü, ilk perşembe günü ve ikinci perşembe günüdür."

Ayrıca pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak müstehaptır.

Peygamber Efendimiz (asm) pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmeye özen gösterirdi.

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLERDE ORUÇ TUTULUR?

Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; "Allah-u Teala, her kim Recep'in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir" buyuruluyor.

Hz. Resul-ü Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: "Recep Allah'ın büyük ayıdır. Hiçbir ay hürmet ve fazilette bu aya ulaşamaz. Bu ayda kafirlerle savaş haramdır. Şunu bilin ki recep Allah'ın ayı, şaban benim ayım, ve ramazan ümmetimin ayıdır. Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."

İbni Abbar (R.A) rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 'Recebin ilk gününün orucu üç senenin, üçüncü gününki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlamadır."

PEYGAMBERİMİZ ÜÇ AYLARDA NASIL ORUÇ TUTARDI?



Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.